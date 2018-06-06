Экс-генсек НАТО объявил о создании мощного органа для борьбы с российской пропагандой

Запад не готов к новым атакам России на те 20 выборов, которые пройдут в следующие два года в США и других странах мира.

Стратегия вмешательства в демократические процессы приобретает международный характер, а методы вмешательства отличаются от выборов к выборам. Однако усилия, направленные на борьбу с российскими кампаниями по дезинформации, являются неэффективными, пишут в статье для Politico бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф.

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В США России пришлось прибегнуть к незаконным средствам, чтобы повлиять на политическую ситуацию. В Италии и Германии Кремль, распространяя в соцсетях сообщения, что сеют вражду, может рассчитывать на дружеское отношение некоторых немецких партий к партии Москвы, а также на свое экономическое присутствие в государстве. Украина является эпицентром русской кампании влияния, и там Москва максимально использует весь набор имеющихся у нее средств, начиная с политических убийств и коррупции, и заканчивая троллингом и кибератаками, отмечают авторы публикации.

В рамках всего Североатлантического альянса наш коллективный ответ России выглядит неубедительным и неорганизованным. (...) Поэтому мы создаем Трансатлантическую комиссию по неприкосновенности выборов. В ее состав войдут политики, отраслевые специалисты, работники СМИ, эксперты из сферы информационных технологий и гражданского общества с обоих берегов Атлантики. Наша цель состоит в том, чтобы усилить ту работу, которая уже ведется, и восполнить пробелы, существующие в механизме наших коллективных действий. Чтобы эффективно остановить козни и преступные деяния России и других сил, очень важно преодолеть два раскола: трансатлантический и межпартийный,

– объясняют Расмуссен и Чертофф.

Как отмечается, в состав комиссии войдут такие политики, как бывший вице-президент США Джо Байден и бывший заместитель премьер-министра Великобритании Ник Клегг, экс-редактор газеты "Бильд", а также экс-руководитель интернет-безопасности британского премьера Терезы Мэй. К работе в комиссии планируют привлечь парламенты по обе стороны Атлантики, чтобы они проанализировали свое законодательство, провели инвентаризацию того, что уже делается, а также поддержали и усилили инициативы и организации, работающие над этими вопросами.



"Сегодня технологии считаются составной частью проблемы, но мы нацелены превратить их в решение проблемы, используя машинное обучение и искусственный интеллект для обнаружения и борьбы с аморальными действиями в информационном поле. Полное разоблачение масштабов разведывательной деятельности России и других иностранных государств – это единственный способ разработать комплексную стратегию противодействия ей. Если мы не сделаем этого, к аналогичной деструктивной тактики начнут прибегать и другие государства, которые стремятся ослабить нашу безопасность", – констатируют авторы статьи.

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