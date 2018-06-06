18:52
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Экс-генсек НАТО объявил о создании мощного органа для борьбы с российской пропагандой

54 Читати новину українською
Североатлантический альянс должен консолидировать свои усилия в борьбе с российской пропагандой
Североатлантический альянс должен консолидировать свои усилия в борьбе с российской пропагандой / TNW

Запад не готов к новым атакам России на те 20 выборов, которые пройдут в следующие два года в США и других странах мира.

Стратегия вмешательства в демократические процессы приобретает международный характер, а методы вмешательства отличаются от выборов к выборам. Однако усилия, направленные на борьбу с российскими кампаниями по дезинформации, являются неэффективными, пишут в статье для Politico бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф.

Читайте также: Британский парламентарий предупредил о "полном спектре" угроз со стороны России

В США России пришлось прибегнуть к незаконным средствам, чтобы повлиять на политическую ситуацию. В Италии и Германии Кремль, распространяя в соцсетях сообщения, что сеют вражду, может рассчитывать на дружеское отношение некоторых немецких партий к партии Москвы, а также на свое экономическое присутствие в государстве. Украина является эпицентром русской кампании влияния, и там Москва максимально использует весь набор имеющихся у нее средств, начиная с политических убийств и коррупции, и заканчивая троллингом и кибератаками, отмечают авторы публикации.

В рамках всего Североатлантического альянса наш коллективный ответ России выглядит неубедительным и неорганизованным. (...) Поэтому мы создаем Трансатлантическую комиссию по неприкосновенности выборов. В ее состав войдут политики, отраслевые специалисты, работники СМИ, эксперты из сферы информационных технологий и гражданского общества с обоих берегов Атлантики. Наша цель состоит в том, чтобы усилить ту работу, которая уже ведется, и восполнить пробелы, существующие в механизме наших коллективных действий. Чтобы эффективно остановить козни и преступные деяния России и других сил, очень важно преодолеть два раскола: трансатлантический и межпартийный,
– объясняют Расмуссен и Чертофф.

Как отмечается, в состав комиссии войдут такие политики, как бывший вице-президент США Джо Байден и бывший заместитель премьер-министра Великобритании Ник Клегг, экс-редактор газеты "Бильд", а также экс-руководитель интернет-безопасности британского премьера Терезы Мэй. К работе в комиссии планируют привлечь парламенты по обе стороны Атлантики, чтобы они проанализировали свое законодательство, провели инвентаризацию того, что уже делается, а также поддержали и усилили инициативы и организации, работающие над этими вопросами.

"Сегодня технологии считаются составной частью проблемы, но мы нацелены превратить их в решение проблемы, используя машинное обучение и искусственный интеллект для обнаружения и борьбы с аморальными действиями в информационном поле. Полное разоблачение масштабов разведывательной деятельности России и других иностранных государств – это единственный способ разработать комплексную стратегию противодействия ей. Если мы не сделаем этого, к аналогичной деструктивной тактики начнут прибегать и другие государства, которые стремятся ослабить нашу безопасность", – констатируют авторы статьи.

Читайте также: Опасный тренд: почему российская пропаганда в Интернете стала глобальной угрозой и как с этим бороться

Теги: Новости политики Российская пропаганда НАТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сегодня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 2225
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сегодня, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2363
День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
сегодня, 13:11 День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
Юліана Вінтюк 551
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сегодня, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 1391
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сегодня, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 423
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук