Экс-глава администрации Порошенко перешел в партию Медведчука

Экс-глава администрации Петра Порошенко Игорь Райнин возглавил харьковский центр пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Назначение Райнина произошло на закрытом собрании в харьковском офисе ОПЗЖ.

К слову: По уголовным делам против Порошенко ГБР допросило 562 свидетелей

Представлять Райнина приехал соучредитель политсилы Юрий Бойко.



Райнин возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ



Заседание партии ОПЗЖ в Харькове

На видео, которое обнародовало местное издание KharkivToday, слышно, как экс-глава администрации Порошенко благодарит Бойко за поддержку и заявляет о планах на местные выборы.

"Здесь нужно применить усилие, отбросить те или иные амбиции, те или иные, какие-то иные моменты, объединяться, идти, побеждать в местные советы, для того, чтобы быть полезными, нужными для обычного человека, для рядового украинца. Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели", – сказал Райнин.

Игорь Райнін перешел в партию "Оппозиционная платформа — За жизнь": смотрите видео

Что известно об Игоре Райнине? Он является доктором юридических наук, кандидатом наук по государственному управлению и заслуженным экономистом Украины. В 2015 году стал депутатом Харьковского областного совета VII созыва и долгое время работал в Харьковской облгосадминистрации.



С 2014 до 2015 года занимал должность заместителя главы Администрации Президента, а с 2016 до 2019 года был ее руководителем.

Реакция "Европейской солидарности"

На такой поступок бывшего соратника уже отреагировали в "Европейской солидарности". Нардеп Ирина Геращенко назвала его "человеком в футляре" и "ситуативным попутчиком".

"Оппозиция – хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре... Очищение делает команду сильнее", – написала она.

Соратница Геращенко Ирина Фриз действия Райнина объяснила так: "Пятая колонна" Кремля работает. И свои кадры они тщательно хранили и продвигали ради дискредитации деятельности команды пятого президента, саботажа принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ под выгодным им углом".



Пост Ирины Фриз