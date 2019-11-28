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      Экс-глава администрации Порошенко перешел в партию Медведчука

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      Игорь Райнин / sq.com.ua

      Экс-глава администрации Петра Порошенко Игорь Райнин возглавил харьковский центр пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

      Назначение Райнина произошло на закрытом собрании в харьковском офисе ОПЗЖ.

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      Представлять Райнина приехал соучредитель политсилы Юрий Бойко.

      райнін
      Райнин возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ

      райнін
      Заседание партии ОПЗЖ в Харькове

      На видео, которое обнародовало местное издание KharkivToday, слышно, как экс-глава администрации Порошенко благодарит Бойко за поддержку и заявляет о планах на местные выборы.

      "Здесь нужно применить усилие, отбросить те или иные амбиции, те или иные, какие-то иные моменты, объединяться, идти, побеждать в местные советы, для того, чтобы быть полезными, нужными для обычного человека, для рядового украинца. Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели", – сказал Райнин.

      Игорь Райнін перешел в партию "Оппозиционная платформа — За жизнь": смотрите видео

      Что известно об Игоре Райнине? Он является доктором юридических наук, кандидатом наук по государственному управлению и заслуженным экономистом Украины. В 2015 году стал депутатом Харьковского областного совета VII созыва и долгое время работал в Харьковской облгосадминистрации.

      С 2014 до 2015 года занимал должность заместителя главы Администрации Президента, а с 2016 до 2019 года был ее руководителем.

      Реакция "Европейской солидарности"

      На такой поступок бывшего соратника уже отреагировали в "Европейской солидарности". Нардеп Ирина Геращенко назвала его "человеком в футляре" и "ситуативным попутчиком".

      "Оппозиция – хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре... Очищение делает команду сильнее", – написала она.

      Соратница Геращенко Ирина Фриз действия Райнина объяснила так: "Пятая колонна" Кремля работает. И свои кадры они тщательно хранили и продвигали ради дискредитации деятельности команды пятого президента, саботажа принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ под выгодным им углом".

      райнін
      Пост Ирины Фриз 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Украины Новости Харькова Ирина Фриз Юрий Бойко Петр Порошенко Европейская солидарность Игорь Райнин
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