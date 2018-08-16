Экс-глава ЦРУ прокомментировал решение Трампа отозвать у него допуск к секретной информации
Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан отреагировал на решение американского президента Дональда Трампа ограничить ему допуск к секретной информации.
Об этом экс-глава американского ведомства написал в своем Twitter.
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Такое решение является частью более широких усилий господина Трампа по прекращению свободы слова и наказанию критиков. Оно должно серьезно обеспокоить всех американцев, в том числе профессионалов разведки ... Мои принципы стоят гораздо выше, чем допуски. Я не смягчу свою позицию,
– написал Бреннан
По его словам, решение Трампа отозвать доступ к информации, не заставит его "пойти и затихнуть".
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации экс-главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана.