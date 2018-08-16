Экс-глава ЦРУ прокомментировал решение Трампа отозвать у него допуск к секретной информации

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан отреагировал на решение американского президента Дональда Трампа ограничить ему допуск к секретной информации.

Об этом экс-глава американского ведомства написал в своем Twitter.

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Такое решение является частью более широких усилий господина Трампа по прекращению свободы слова и наказанию критиков. Оно должно серьезно обеспокоить всех американцев, в том числе профессионалов разведки ... Мои принципы стоят гораздо выше, чем допуски. Я не смягчу свою позицию,

– написал Бреннан

По его словам, решение Трампа отозвать доступ к информации, не заставит его "пойти и затихнуть".

This action is part of a broader effort by Mr. Trump to suppress freedom of speech & punish critics. It should gravely worry all Americans, including intelligence professionals, about the cost of speaking out. My principles are worth far more than clearances. I will not relent. https://t.co/TNzOxhP9ux — John O. Brennan (@JohnBrennan) 15 серпня 2018 р.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации экс-главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана.