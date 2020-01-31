Экс-глава фискалов Насиров получил в аренду от профсоюза элитный особняк на 17 лет, – СМИ

Практика, когда профсоюзы работают только в интересах высшего руководства – должна остаться в прошлом, отмечает действующий глава Таможенной службы.

Около 5 млн грн ежемесячно теряет государство от сдачи за бесценок профсоюзом таможни элитных коттеджей в Конча-Заспе. Еще во времена президентства Виктора Януковича профсоюз должен был построить там реабилитационный центр для работников, но вместо этого были возведены коттеджи и на десятки лет отданы в аренду своему же руководству. Об этом говорится в сюжете, который вышел в эфире "5 канала".

Ранее руководитель Таможенной службы Максим Нефедов заявил, что ведомственный профсоюз коррумпирован, поэтому Государственная архитектурно-строительная инспекция, а затем и Национальная полиция должны провести расследование по факту строительства элитных коттеджей для руководителей таможни.

Вместе с тем, глава таможни заявил, что практика, когда профсоюзы работают только в интересах высшего руководства – должна остаться в прошлом

Как сообщают СМИ, на деньги, которые собирали с зарплат таможенников, профсоюз построила дворцы для руководства, куда попасть обычным работникам нельзя. Роману Насирову, например, на 17 лет профсоюз дал в аренду двухэтажный меблированный коттедж в почти 200 кв. м с оплатой менее 7 тыс. грн в месяц.

По словам Нефедова, данная ситуация дискредитировала профсоюз, и в нынешнем виде он должен прекратить свою работу.

Я бы очень хотел, чтобы старые порядки, когда профсоюз де-факто работал на интересы высшего руководства фискальной службы, остались в прошлом. В конце концов, это деньги самих таможенников – это отчисления, которые идут с их зарплат, и эти средства должны использоваться на нужды самих таможенников,

– заявил он.

По его словам, результатов расследования от ДАБИ о том, как профсоюз смог возвести в Конча-Заспе коттеджи для "своих" – ждут через месяц-полтора.

"Проводится расследование, кто же разрешил, или проявил служебную бездеятельность, чтобы позволить там, где должен быть построен реабилитационный центр или коттеджи для персонала, построить там какой-то лакшери-дом с местами для прислуги, гаражами, бассейнами и так далее", – заверил Нефедов.

Возвращенное имущество руководитель таможни планирует реализовать на открытом аукционе.