Экс-глава Генштаба ВСУ Замана о подозрении: Ниже моего достоинства читать эту галиматью

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Владимиру Замана – бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Его задержали 25 февраля и подозревают в государственной измене.

Отвечая на вопрос судьи о подозрениях Замана сказал: "Мне ее вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства – читать эту галиматью".

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При этом экс-чиновник подтвердил, что прибыл в суд в сопровождении правоохранителей, и что утром у него был проведен обыск.

В суде объявлен перерыв до 19:00. Об этом просила защита Замана, чтобы было время для ознакомления с текстом подозрения и материалами дела.

Что известно о Владимире Замана и в чем заключается его вероятная госизмена?Замана имеет звание генерал-полковника. С 2012 года возглавлял Генеральный штаб ВСУ. В феврале 2014 года во время Майдана Замана отказался выполнять преступный приказ тогдашнего руководства государства о применении силы к митингующим и подал рапорт об увольнении. После этого в июне 2014 года Замана был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.



По словам генпрокурора Юрия Луценко, в период 2012-2014 годов Замана лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось Законом. Он расформировал 70 воинских частей и соединений, в частности – зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрильи.



В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. А еще именно Замана издал директиву, согласно которой подчинил руководителю Военно-Морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ. Это фактически парализовало сопротивление украинских военных в мирное время российской агрессии.