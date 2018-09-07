Экс-глава Одесского медуниверситета попытался захватить ректорат вуза

7 сентября бывший ректор Одесского национального медицинского университета Валерий Запорожан вместе с группой неизвестных лиц попыталась захватить ректорат вуза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Одесского медуниверситета Ярослава Витко.

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Утро начинается не с кофе: с самого утра в кабинет ректора прорвался Запорожан. Ждем полицию,

– написала Витко.

По ее словам Запорожан просил у собравшихся "вести себя нормально" и "не сопротивляться".

Позже стало известно, что он вместе со своими сторонниками проникли в кабинет ректора и попытались взломать дверь в кабинет одного из проректоров вуза.

Действующее руководство учебного заведения попросило студентов и педагогов не вестись на провокации и не участвовать в преступных действиях бывшего ректора и его приспешников.

По состоянию на этот момент известно, что в ректорский кабинет ворвались неизвестные, которые якобы пытаются взломать сейф. В свою очередь, Валерий Запорожан покинул админздание.

Напомним, 17 июля стало известно, что Минздрав досрочно разорвал контракт с ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном. Сначала комиссия министерства прибыла в вуз, чтобы начать проверку его деятельности, поскольку в ведомство поступило множество жалоб о неправомерных действиях ректора.



После того, как Запорожан не пустил комиссию в медуниверситет, в Минздраве приняли решение уволить ректора.



19 июля стало известно, что исполняющего обязанности ректора Одесского медуниверситета Константина Аймедова не допускают на рабочее место охранники учебного заведения и сотрудники.



Недавно суд восстановил Запорожана на должности, а также приостановил действие приказа Минздрава о назначении Аймедова исполняющим обязанности ректора.



6 сентября Государственная аудиторская служба Украины обнародовала результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Одесского национального медицинского университета, в которых говорится, что в течение последних трех лет в вузе совершено нарушений на 27 миллионов гривен.