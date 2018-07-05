Экс-глава разведки объяснил цель Путина, присвоившего армии России названия городов Украины

Президент России Владимир Путин присвоил полкам и дивизии армии РФ названия украинских городов, чтобы доказать, что украинцы и россияне являются единым народом с общей историей.

Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишет "УНИАН".

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"Присваивая российским военным частям названия украинских городов, Путин пытается сформировать у граждан стран СНГ, а прежде всего – граждан Украины, России и Беларуси, представление о том, что территории всех этих стран являются единственной зоной, где царят общие интересы и которая имеет общую историю, особенно тесно переплетенную в период Второй мировой войны. Следовательно Россия имеет право так называть воинские части, которые проводили совместные операции по освобождению территорий во время Второй мировой войны", – отметил генерал.



По его словам, Путин пытается достичь влияния хотя бы на часть людей в Украине, мол "общая история может объединить народы".

Это очередная попытка Путина подчеркнуть, что русские и украинцы – единый народ с общей историей. А доказать он это пытается действиями, связанными с чувствительными историческими темами, в частности, темой борьбы против фашизма,

– заявил Маломуж.

Экс-глава разведки отметил, что глава Кремля также пытается пробудить в украинцах желание объединиться с Россией.



"Поскольку России не удается продвинуться вглубь территории Украины и покорить ее силой, вооруженным путем, то Путин задействовал гуманитарную и информационную сферы, спекулируя на общей истории и пытаясь перенести тот опыт (совместного противостояния во Второй мировой войне – "24") в сегодняшний день", – считает Маломуж.

Напомним, 3 июля Владимир Путин подписал указы, по которым полки и дивизии армии России получили имена Львова, Нежина, Житомира. Кроме украинских городов, использованы также названия городов Беларуси и некоторых регионов Европы.