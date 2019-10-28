Экс-главарь боевиков стал мэром в России, но люди выгоняют его из города: фото с протестов

Бывший лидер так называемой "ДНР" Дмитрий Трапезников стал мэром городка Элиста, что в российской Калмыкии еще в конце сентября. Впрочем, жители города хотят избавиться от такого руководителя.

Они требуют у Трапезникова покинуть территорию Калмыкии, потому что он дестабилизирует ситуацию в регионе. Вместе с ним просят убраться и депутатов горсовета. Об этом информирует "Радио Свобода".

Читайте также: Что такое "Оплот": все, что стоит знать об участниках стрельбы в Харькове

К слову, люди не выбирали Трапезникова, исполняющим обязанности мэра его назначил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Против него вышли на протесты более 4 тысяч жителей Элисты. Акция – не первая, 29 сентября против назначения экс-главаря боевиков на Донбассе мэром Элисты выступило пол тысячи местных.

Где расположен город Элиста

У нас прекрасно все знают, что такое "ДНР", кто там чем руководил и чем занимался. Этих людей мы считаем преступниками,

– рассказывал тогда один из участников акции, правозащитник Валерий Бадмаев.

Протесты против Трапезникова в Калмыкии/ фото activatica.org



Люди считают экс-боевика чужаком и преступником/ фото activatica.org

На последнее акцию протеста вышло более 4 тысяч человек/ фото bbc

Что известно про Дмитрия Трапезникова?