Экс-главарь боевиков стал мэром в России, но люди выгоняют его из города: фото с протестов
Бывший лидер так называемой "ДНР" Дмитрий Трапезников стал мэром городка Элиста, что в российской Калмыкии еще в конце сентября. Впрочем, жители города хотят избавиться от такого руководителя.
Они требуют у Трапезникова покинуть территорию Калмыкии, потому что он дестабилизирует ситуацию в регионе. Вместе с ним просят убраться и депутатов горсовета. Об этом информирует "Радио Свобода".
Читайте также: Что такое "Оплот": все, что стоит знать об участниках стрельбы в Харькове
К слову, люди не выбирали Трапезникова, исполняющим обязанности мэра его назначил глава Калмыкии Бату Хасиков.
Против него вышли на протесты более 4 тысяч жителей Элисты. Акция – не первая, 29 сентября против назначения экс-главаря боевиков на Донбассе мэром Элисты выступило пол тысячи местных.
Где расположен город Элиста
У нас прекрасно все знают, что такое "ДНР", кто там чем руководил и чем занимался. Этих людей мы считаем преступниками,
– рассказывал тогда один из участников акции, правозащитник Валерий Бадмаев.
Протесты против Трапезникова в Калмыкии/ фото activatica.org
Люди считают экс-боевика чужаком и преступником/ фото activatica.org
На последнее акцию протеста вышло более 4 тысяч человек/ фото bbc
Что известно про Дмитрия Трапезникова?
- Он родом из Краснодара. В 1982 году переехал с семьей в Донецк.
- Работал там организатором массовых мероприятий.
- В 2005 году возглавлял фан-клуб "Шахтера". Однако впоследствии его уволили из-за махинаций.
- С 2010 по 2012 год работал заместителем председателя районного совета Петровского района Донецка.
- С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг".
- В оккупации Донбасса Трапезников участвовал с самого начала. В 2014 году перешел на сторону боевиков "ДНР", занимая различные должности в оккупационной администрации Донецка.
- С декабря 2014 года работал в "администрации" Захарченко.
- В сентябре 2018 года Трапезников около недели занимал должность главаря "ДНР" после убийства Захарченко.