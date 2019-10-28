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      Экс-главарь боевиков стал мэром в России, но люди выгоняют его из города: фото с протестов

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      Против Трапезникова протесты в Калмыкии
      Против Трапезникова протесты в Калмыкии / Коллаж 24 канала

      Бывший лидер так называемой "ДНР" Дмитрий Трапезников стал мэром городка Элиста, что в российской Калмыкии еще в конце сентября. Впрочем, жители города хотят избавиться от такого руководителя.

      Они требуют у Трапезникова покинуть территорию Калмыкии, потому что он дестабилизирует ситуацию в регионе. Вместе с ним просят убраться и депутатов горсовета. Об этом информирует "Радио Свобода".

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      К слову, люди не выбирали Трапезникова, исполняющим обязанности мэра его назначил глава Калмыкии Бату Хасиков.

      Против него вышли на протесты более 4 тысяч жителей Элисты. Акция – не первая, 29 сентября против назначения экс-главаря боевиков на Донбассе мэром Элисты выступило пол тысячи местных.

      Где расположен город Элиста

      У нас прекрасно все знают, что такое "ДНР", кто там чем руководил и чем занимался. Этих людей мы считаем преступниками,
      – рассказывал тогда один из участников акции, правозащитник Валерий Бадмаев.

      Протесты против Трапезникова в Калмыкии/ фото activatica.org


      Люди считают экс-боевика чужаком и преступником/ фото activatica.org

      На последнее акцию протеста вышло более 4 тысяч человек/ фото bbc

      Что известно про Дмитрия Трапезникова?

      • Он родом из Краснодара. В 1982 году переехал с семьей в Донецк.
      • Работал там организатором массовых мероприятий.
      • В 2005 году возглавлял фан-клуб "Шахтера". Однако впоследствии его уволили из-за махинаций.
      • С 2010 по 2012 год работал заместителем председателя районного совета Петровского района Донецка.
      • С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг".
      • В оккупации Донбасса Трапезников участвовал с самого начала. В 2014 году перешел на сторону боевиков "ДНР", занимая различные должности в оккупационной администрации Донецка.
      • С декабря 2014 года работал в "администрации" Захарченко.
      • В сентябре 2018 года Трапезников около недели занимал должность главаря "ДНР" после убийства Захарченко.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России Протесты Пророссийские боевики
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