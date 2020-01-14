Экс-главе одесской ГСЧС Федорчаку объявили о подозрении из-за пожаров за последние годы

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Он возглавлял управление четыре года.

Экс-чиновнику вменяют небрежное выполнение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса). Об этом говорится на сайте ГБР.

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Федорчука подозревают в ненадлежащей организации надзора за пожарной безопасностью, что привело к масштабным пожарам на территории города:

в лагере "Виктория" (16 сентября 2017 года),

в психиатрической больнице (10 июня 2019 года),

в отеле "Токио Стар" (17 августа 2019 года),

в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (4 декабря 2019 года).

В этих пожарах погибли 32 человека, а общий ущерб оценивается в более 5 миллионов гривен.

Федорчак возглавлял одесское управление ГСЧС с 28 июля 2015 года по 21 декабря 2019 года.

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