Экс-главе одесской ГСЧС Федорчаку объявили о подозрении из-за пожаров за последние годы
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Он возглавлял управление четыре года.
Экс-чиновнику вменяют небрежное выполнение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса). Об этом говорится на сайте ГБР.
Узнайте: Что будет со зданием одесского колледжа, где произошел смертельный пожар
Федорчука подозревают в ненадлежащей организации надзора за пожарной безопасностью, что привело к масштабным пожарам на территории города:
- в лагере "Виктория" (16 сентября 2017 года),
- в психиатрической больнице (10 июня 2019 года),
- в отеле "Токио Стар" (17 августа 2019 года),
- в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (4 декабря 2019 года).
В этих пожарах погибли 32 человека, а общий ущерб оценивается в более 5 миллионов гривен.
Федорчак возглавлял одесское управление ГСЧС с 28 июля 2015 года по 21 декабря 2019 года.
Что известно о пожаре в экономическом колледже на Троицкой в Одессе: кратко
- Пожар в колледже в Одессе вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра.
- Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, людей эвакуировали, но не всех.
- Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли вызвать электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).
- Согласно выводам правительственной комиссии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже. А уже оттуда огонь распространился по зданию. В тот момент люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.
- Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.
- 10 декабря полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия).
- 20 декабря уволили руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.