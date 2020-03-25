Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве

В конце февраля бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого нашли мертвым в доме Леонида Кожары – главы МИД времен президентства Януковича. Правоохранители 25 марта задержали Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

О задержании сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке.

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Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения,

– добавил Геращенко.

Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

Что известно о загадочной смерти Сергея Старицкого

21 февраля Сергея Старицкого нашли метрвим в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.

Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Что известно о Сергее Старицком?Родился он в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году.



Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".