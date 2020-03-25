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      Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве

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      Леонида Кожару задержали / Фото из фейсбука Антона Геращенко

      В конце февраля бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого нашли мертвым в доме Леонида Кожары – главы МИД времен президентства Януковича. Правоохранители 25 марта задержали Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

      О задержании сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке.

      Обратите внимание В доме экс-главы МИД Кожары убили экс-главу "Интера" Старицкого: новые данные от полиции

      Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения,
      – добавил Геращенко.

      Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

      Что известно о загадочной смерти Сергея Старицкого

      • 21 февраля Сергея Старицкого нашли метрвим в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины.
      • 22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.
      • Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.
      • Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

      Что известно о Сергее Старицком?Родился он в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году.

      Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Расследования Криминальные новости Леонид Кожара Новости Киева Смерть Сергея Старицкого
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