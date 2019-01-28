Экс-гонщик Формулы-1 Алонсо победил в гонке "24 часа Дайтоны"

Команда Wayne Taylor Racing Cadillac одержала победу в 24 часах Дайтоны, а экс-гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо со второй попытки выиграл американскую классическую гонку.

Алонсо вместе с напарниками Ренгером ван дер Занде, Камуи Кобаяси и Джорданом Тейлором оказался лучшим в непростых погодных условиях.

Читайте также: На Amazon продают футболки с украинской папкой, которая засветилась на Формуле-1

За 2 часа до конца гонки Алонсо опередил Фелипе Насру и возглавлял пелотон до появления красных флагов. Гонка была приостановлена ​​из-за погодных условий. За десять минут до конца гонки руководство решило ее не возобновлять.

В первый раз гонка была остановлена ​​за 7 часов до финиша – тоже из-за дождя. После полуторачасового перерыва она была восстановлена. На тот момент за победу боролись два Cadillac и два Acura команды Penske, но вторая Acura экипажа Хуана-Пабло Монтойя, Дейна Кэмерона и Симона Пажено сошла на 20 часе по техническим причинам.

24 канал писал, что Фернандо Алонсо может выступить на Дакаре-2020 года. Катарский пилот Нассер Аль-Аттия поделился информацией о том, что бывший пилот McLaren проведет с ним тесты внедорожников после ралли Катара, которое будет проходить с 17 по 22 апреля.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram