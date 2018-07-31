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Экс-игрок "Динамо" Гонсалес официально перешел в "Сантос"

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Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес / ФК "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес официально перешел в "Сантос".

На официальной странице "Сантоса" в Twitter появилось фото, на котором Дерлис Гонсалес подписывает контракт с бразильским клубом.

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Отметим, ранее говорилось о том, что киевское "Динамо" и "Сантос" совершат обмен игроками, которые перейдут в новые для себя клубы на правах аренды. Таким образом, в ближайшее время, "Динамо" может объявить об аренде игрока "Сантоса" Витора Буэно.

Напомним, что 24-летний Дерлис перешел в "Динамо" из "Базеля" в 2015 году за 9,4 миллиона евро и с тех пор забил за клуб 12 голов в 85 матчах. Прошлой весной парагваец проиграл конкуренцию за место в старте Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу и редко появлялся на поле.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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