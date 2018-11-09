21:15
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Экс-игрок "Динамо" признан лучшим футболистом октября в "Шахтере"

      10 Читати новину українською
      Жуниор Мораес – лучший футболист октября в "Шахтере"
      Жуниор Мораес – лучший футболист октября в "Шахтере"

      Болельщики донецкого "Шахтера" признали нападающего Жуниора Мораеса лучшим игроком октября.

      По итогам голосования Мораес набрал 1393 голоса, опередив защитника Исмаили. А дальше расположились Майкон и Виктор Коваленко.

      Читайте также: "Динамо" продлило контракты сразу с тремя молодыми игроками

      Отметим, что Мораес сыграл в пяти поединках "горняков" в октябре, в которых забил четыре мяча и оформил один ассист.

      Напомним, что в сентябре лучшим игроком "Шахтера" был признан бразилец Тайсон.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтер
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Клод Пюэль покинул французский "Лион"
       15 июня 2011 , 19:30
      Формула-1: Хейкки Коваляйнена сватают в Sauber
       18 июля 2012 , 18:20
      Битвы за Лигу чемпионов. Анонс 29 тура Бундеслиги
       5 апреля 2014 , 10:38
      "Атлетико" разгромил соперника и устроил автограф-сессию для каталонских болельщиков
       4 декабря 2014 , 14:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук