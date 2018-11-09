Экс-игрок "Динамо" признан лучшим футболистом октября в "Шахтере"

Болельщики донецкого "Шахтера" признали нападающего Жуниора Мораеса лучшим игроком октября.

По итогам голосования Мораес набрал 1393 голоса, опередив защитника Исмаили. А дальше расположились Майкон и Виктор Коваленко.

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Жуниор Мораес признан лучшим игроком «Шахтера» в октябре по версии болельщиков.



В прошлом месяце нападающий забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.https://t.co/SiPbfM97Yi pic.twitter.com/NtTrHKIwGq — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 ноября 2018 г.

Отметим, что Мораес сыграл в пяти поединках "горняков" в октябре, в которых забил четыре мяча и оформил один ассист.

Напомним, что в сентябре лучшим игроком "Шахтера" был признан бразилец Тайсон.

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