Экс-игрок "Динамо" признан лучшим футболистом октября в "Шахтере"
Болельщики донецкого "Шахтера" признали нападающего Жуниора Мораеса лучшим игроком октября.
По итогам голосования Мораес набрал 1393 голоса, опередив защитника Исмаили. А дальше расположились Майкон и Виктор Коваленко.
Читайте также: "Динамо" продлило контракты сразу с тремя молодыми игроками
Отметим, что Мораес сыграл в пяти поединках "горняков" в октябре, в которых забил четыре мяча и оформил один ассист.
Напомним, что в сентябре лучшим игроком "Шахтера" был признан бразилец Тайсон.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Клод Пюэль покинул французский "Лион"15 июня 2011 , 19:30
Формула-1: Хейкки Коваляйнена сватают в Sauber18 июля 2012 , 18:20
Битвы за Лигу чемпионов. Анонс 29 тура Бундеслиги5 апреля 2014 , 10:38
"Атлетико" разгромил соперника и устроил автограф-сессию для каталонских болельщиков4 декабря 2014 , 14:31