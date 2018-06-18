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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Экс-игрок "Днепра" Калинич отчислен из сборной Хорватии на Чемпионате мира

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Никола Калинич
Никола Калинич

Форвард сборной Хорватии Никола Калинич отказался выходить на замену в матче его команды против сборной Нигерии на чемпионате мира 2018 года.

Такое поведение не понравилось главному тренеру "клетчатых" Златко Даличу, который решил за это наказать игрока и отправить его домой с Мундиаля.

"Такая ситуация произошла с ним уже во второй или третий раз. Видимо, он просто не готов играть на чемпионате мира", – сказал Далич журналистам.

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Стоит отметить, что Хорватия победила в этом матче благодаря автоголу Этебо и голу с пенальти Модрича. 21 июня Хорватия сыграет с Аргентиной, а 26 июня – с Исландией.

Напомним, Никола Калинич выступал за "Днепр" с 2011 до 2015 года. Впоследствии он перебрался в итальянскую "Фиорентину", а с 2017 года выступает за "Милан".

Теги: Новости Украины Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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