Экс-игрок "Днепра" Калинич отчислен из сборной Хорватии на Чемпионате мира

Форвард сборной Хорватии Никола Калинич отказался выходить на замену в матче его команды против сборной Нигерии на чемпионате мира 2018 года.

Такое поведение не понравилось главному тренеру "клетчатых" Златко Даличу, который решил за это наказать игрока и отправить его домой с Мундиаля.

"Такая ситуация произошла с ним уже во второй или третий раз. Видимо, он просто не готов играть на чемпионате мира", – сказал Далич журналистам.

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Стоит отметить, что Хорватия победила в этом матче благодаря автоголу Этебо и голу с пенальти Модрича. 21 июня Хорватия сыграет с Аргентиной, а 26 июня – с Исландией.

Напомним, Никола Калинич выступал за "Днепр" с 2011 до 2015 года. Впоследствии он перебрался в итальянскую "Фиорентину", а с 2017 года выступает за "Милан".