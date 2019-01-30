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      Экс-игрок сборной Украины Алиев попал в эпицентр громкого семейного скандала: видео

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      Александр Алиев с бывшей женой
      Александр Алиев с бывшей женой / Фото из открытых источников

      В семье бывшего полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева произошел очередной скандал, который его бывшая жена Татьяна выложила в сеть.

      В сеть попало видео, на котором супруги скандалят, и футболист наносит жене несколько ударов в присутствии малолетних детей. Об этом сообщает ТСН.

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      Александр и Татьяна расстались еще в 2016 году, но продолжают жить в одной квартире. По словам женщины, экс-футболист регулярно употребляет спиртные напитки.

      Кроме того, по словам женщины, она и ее дети регулярно находятся в состоянии стресса. Муж шантажирует ее, требуя отказаться от алиментов. Татьяна отмечает, что Алиев продолжил ее избивать и после съемки.

      33-летний Алиев выступал за "Динамо" с 2005-го по 2010 год, а также с 2011-го по 2013 годы. За период проведенный в "Динамо" Алиев неоднократно нарушал спортивный режим, из-за этого у него были проблемы с руководством клуба.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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