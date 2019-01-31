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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Экс-игрок сборной Украины: Россия – однозначный агрессор, я жил в Донецке, когда все начиналось

      92 Читати новину українською
      Рустам Худжамов
      Рустам Худжамов / shakhtar.com

      Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал о захвате Донецка российскими оккупационными войсками. Футболист заявил, что Россия – агрессор.

      Бывший голкипер сборной Украины заявил, что не переехал бы работать в Россию.

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      "Россия – однозначный агрессор! Я жил в Донецке, когда все начиналось. Банальный пример: мы едем в торговый центр, чтобы покататься на качелях, а из здания прокуратуры, которая располагалась рядом, выходит человек в балаклаве и с "калашом".

      В двух кварталах от меня, на перекрестке, слева, здание СБУ, а справа – "Индустриальный союз Донбасса". Посреди дороги ставят бетонные блоки. Вокруг много людей с "калашами". Кто вы? Что вы? Хр*н вас знает, кто такие. На утро ты идешь – СБУ захвачен, ИСД разбит – его поджигали и бросали коктейли Молотова. Сотрудники СБУ, например мой сосед, говорили кто это – россияне.

      Я свечку не держал, но, по моему мнению, Россия – агрессор. Я не буду менять свое мнение, чтобы кому-то понравиться", – сказал Худжамов в эфире шоу "Вацко Light".

       

       

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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