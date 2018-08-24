Экс-игрок сборной Украины, "Ворсклы", "Металлиста" выступит в так называемом чемпионате Крыма
Бывший защитник харьковского "Металлиста", полтавской "Ворсклы", запорожского "Металлурга" и еще ряда украинских клубов Алексей Курилов продолжит выступления в так называемом чемпионате Крыма.
Курилов будет выступать за клуб "Кизилташ" из Бахчисарая. Об этом сообщается на сайте так называемого Крымского футбольного союза.
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Алексей Курилов в форме клуба из аннексированного Крыма
Последним клубом Курилова, который родился в Керчи, был российский "Факел", за который он выступал с 2016 года.
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Стоит добавить, что у Курилова есть опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины, вплоть до U-21. В национальную сборную игрок не вызывался.
Кроме того, еще один игрок, который имел немалый опыт выступлений в УПЛ – Илья Глушицкий (выступал за "Олимпик", "Говерлу" и "Гелиос" в Первой лиге в прошлом сезоне) стал футболистом клуба "Океан" из Керчи.
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