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Экс-игрок сборной Украины, "Ворсклы", "Металлиста" выступит в так называемом чемпионате Крыма

177 Читати новину українською
Алексей Курилов
Алексей Курилов

Бывший защитник харьковского "Металлиста", полтавской "Ворсклы", запорожского "Металлурга" и еще ряда украинских клубов Алексей Курилов продолжит выступления в так называемом чемпионате Крыма.

Курилов будет выступать за клуб "Кизилташ" из Бахчисарая. Об этом сообщается на сайте так называемого Крымского футбольного союза.

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Алексей Курилов в форме клуба из аннексированного Крыма

Последним клубом Курилова, который родился в Керчи, был российский "Факел", за который он выступал с 2016 года.

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Стоит добавить, что у Курилова есть опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины, вплоть до U-21. В национальную сборную игрок не вызывался.

Кроме того, еще один игрок, который имел немалый опыт выступлений в УПЛ – Илья Глушицкий (выступал за "Олимпик", "Говерлу" и "Гелиос" в Первой лиге в прошлом сезоне) стал футболистом клуба "Океан" из Керчи.

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Теги: Футбол Новости спорта Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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