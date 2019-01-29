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      Экс-игрок сборной Украины забил дебютный гол за турецкий клуб: видео

      61 Читати новину українською
      Дмитрий Коркишко
      Дмитрий Коркишко / Фото из открытых источников

      Украинский футболист "Хатайспора" Дмитрий Коркишко забил свой первый гол за турецкий клуб.

      Дмитрий Коркишко поединок 19-го тура второго по силе дивизиона Турции с "Карабюкспором" (2:0) начал на скамейке запасных.

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      28-летний украинец на 78-й минуте встречи вышел на поле вместо Селима Илгаза. Через шесть минут полузащитник отметился голом и установил окончательный счет матча. Это дебютный гол Коркишко в составе турецкого клуба.

      В этом сезоне украинец провел 16 поединков в составе "Хатайспора", в которых впервые отличился результативным действием.

      "Хатайспор" после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

      Смотрите видео дебютного гола Дмитрия Коркишко за Хатайспор

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      Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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