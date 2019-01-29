Экс-игрок сборной Украины забил дебютный гол за турецкий клуб: видео

Украинский футболист "Хатайспора" Дмитрий Коркишко забил свой первый гол за турецкий клуб.

Дмитрий Коркишко поединок 19-го тура второго по силе дивизиона Турции с "Карабюкспором" (2:0) начал на скамейке запасных.

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28-летний украинец на 78-й минуте встречи вышел на поле вместо Селима Илгаза. Через шесть минут полузащитник отметился голом и установил окончательный счет матча. Это дебютный гол Коркишко в составе турецкого клуба.

В этом сезоне украинец провел 16 поединков в составе "Хатайспора", в которых впервые отличился результативным действием.

"Хатайспор" после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

Смотрите видео дебютного гола Дмитрия Коркишко за Хатайспор

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