Экс-игрок "Шахтера" Ищенко стал жертвой грабителей: в Киеве "обчистили" его квартиру
Экс-защитник "Шахтера" Николай Ищенко, выступающий за одесский "Черноморец", стал жертвой грабителей. Квартиру 35-летнего футболиста в Киеве обокрали неизвестные.
Ищенко в это время не было в Киеве. Вместе с семьей он отправился на отдых с 25 декабря по 12 января, сообщает Страна.ua.
Читайте также: Тарас Степаненко решил заняться боксом: видео
У футболиста украли Macbook, два iPad, золотое кольцо с бриллиантами, золотые серьги с бриллиантами, золотой кулон Bulgary, золотые часы с бриллиантами Hublot, еще один Hublot в корпусе из металла, норковую шубу, ключи от ячейки в банке, 6200 долларов и 7000 грн .
Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины – кража, соединенная с проникновением в жилище. Преступников пока не нашли.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций7 мая 2012 , 13:18
Евробаскет-2017: Украина и Литва определили победителя матча5 сентября 2017 , 17:44
Милевский встретил Новый Год в компании Лукашенка. ФОТО2 января 2015 , 14:43
Ярмоленко поборется с Роналду и Месси за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов26 ноября 2015 , 18:55