Экс-игрок "Шахтера" Ищенко стал жертвой грабителей: в Киеве "обчистили" его квартиру

Экс-защитник "Шахтера" Николай Ищенко, выступающий за одесский "Черноморец", стал жертвой грабителей. Квартиру 35-летнего футболиста в Киеве обокрали неизвестные.

Ищенко в это время не было в Киеве. Вместе с семьей он отправился на отдых с 25 декабря по 12 января, сообщает Страна.ua.

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У футболиста украли Macbook, два iPad, золотое кольцо с бриллиантами, золотые серьги с бриллиантами, золотой кулон Bulgary, золотые часы с бриллиантами Hublot, еще один Hublot в корпусе из металла, норковую шубу, ключи от ячейки в банке, 6200 долларов и 7000 грн .

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины – кража, соединенная с проникновением в жилище. Преступников пока не нашли.

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