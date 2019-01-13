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      Экс-игрок "Шахтера" Ищенко стал жертвой грабителей: в Киеве "обчистили" его квартиру

      25 Читати новину українською
      Николай Ищенко стал жертвой грабителей
      Николай Ищенко стал жертвой грабителей / footballua.tv

      Экс-защитник "Шахтера" Николай Ищенко, выступающий за одесский "Черноморец", стал жертвой грабителей. Квартиру 35-летнего футболиста в Киеве обокрали неизвестные.

      Ищенко в это время не было в Киеве. Вместе с семьей он отправился на отдых с 25 декабря по 12 января, сообщает Страна.ua.

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      У футболиста украли Macbook, два iPad, золотое кольцо с бриллиантами, золотые серьги с бриллиантами, золотой кулон Bulgary, золотые часы с бриллиантами Hublot, еще один Hublot в корпусе из металла, норковую шубу, ключи от ячейки в банке, 6200 долларов и 7000 грн .

      Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины – кража, соединенная с проникновением в жилище. Преступников пока не нашли.

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      Теги: Спорт Футбол Ограбления ФК Черноморец
      Источник: 24 Канал
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