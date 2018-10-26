Экс-игрок "Вереса" рассказал правду о скандале с договорным матчем

Бывший защитник "Вереса" Василий Кобин опроверг обвинения экс-президента ровненчан, а ныне – президента ФК "Львов" Богдан Копытко в адрес бывшего коуча "красно-черных" Юрия Вирта в сдаче матча с Карпатами (2:2).

В декабре прошлого года "Верес" внезапно уволил Вирта с поста главного тренера команды. ТК "Футбол" проинформировал о том, что это связано с договорным характером матча с "Карпатами", и что Вирт возражает, сославшись на физическую форму как причину провальной игры против львовского клуба в 1-м тайме.

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"Это все надуманная история. Руководство "Вереса" – не Богдан Копытко, а спортивные директора – мутили какие-то штуки. Они убрали Юрия Вирта, Колю Ищенко, еще несколько игроков, которые не играли. И со мной расторгли контракт", – сказал Кобин в интервью FootballHub.

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