Экс-игрок "Зари" заявил, что счастлив в новом клубе
Бывший игрок "Зари" Игорь Харатин прокомментировал свой переход в венгерский "Ференцварош". Футболист отметил, что с нетерпением ждет начала работы.
"Чувствую себя очень счастливым. "Ференцварош" – не новая команда для меня. Я уже много знал о ней. И работал раньше с Сергеем Ребровым в "Динамо". Поэтому с нетерпением жду работы", – цитирует Харатина FootballHub.
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Ранее футболист также поблагодарил клуб, партнеров и болельщиков за время проведенное в луганской "Заре".
Напомним, что лидер "Зари" подписал с "Ференцварошем" контракт по системе 2,5+1. 23-летний Харатин в текущем сезоне в составе луганского клуба провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Источник: 24 Канал
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