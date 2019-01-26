Экс-игроки "Динамо" войдут в тренерский штаб Ротаня в молодежной сборной Украины

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал, кто будет входить в его тренерский штаб.

В частности помощниками Руслана Ротаня будут экс-динамовцы Александр Мелащенко и Василий Кардаш, а также Евгений Грэс и Алексей Чистяков. Еще с одним кандидатом ведутся переговоры.

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Моими помощниками в сборной Украины U-21 Александр Мелащенко, Василий Кардаш, аналитик – Евгений Гресь, помощником будет Алексей Чистяков. Ведем переговоры с Виталием Ревой, хочу, чтобы он остался у нас в штабе,

– цитирует Ротаня телеканал "Футбол".

Тренерская деятельность Руслана Ротаня

• В конце декабря 2018 года Руслан Ротань стал главным тренером молодежной сборной Украины. На этом посту он заменил Александра Головко.

• До этого Ротань работал ассистентом Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике".

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