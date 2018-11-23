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      Экс-игроком сборной Украины интересуются сразу два бельгийских гранда

      36 Читати новину українською
      Роман Безус
      Роман Безус

      Украинский полузащитник бельгийского "Сент-Трюйдена" Роман Безус может продолжить карьеру в "Андерлехте" или "Стандарде".

      Контракт претендента на вхождение в состав сборной Украины с нынешним клубом истекает в июле 2019 года. "Сент-Труйден" имеет возможность продлить соглашение на год, но для этого должен выплатить Безусу бонус, сумма которого не разглашается, сообщает Nieuwsblad.be.

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      Не исключено, что уже зимой гранды бельгийского футбола попытаются переманить украинца к себе. Учитывая то, что до конца контракта футболиста с "Сент-Трюйденом" остается полгода, его можно будет приобрести за скромные деньги – около 1,2 млн евро.

      Отметим, что в текущем сезоне Безус провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 2 ассиста. Всего за бельгийский коллектив украинец сыграл в 62 поединках, в которых записал на свой счет 10 голов и 12 голевых передач.

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      Теги: Спорт Футбол Бельгия
      Источник: 24 Канал
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