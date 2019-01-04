Экс-капитан "Барселоны" и сборной Испании возглавил футзальную команду из Херсона

Известный испанский футзалист Хави Родригес подписал однолетний контракт с херсонским "Продексимом".

44-летний специалист уже провел первую тренировку с командой, а 8 января будет представлен официально, информирует сайт херсонского клуба.

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Хави Родригес прославился тем, что был капитаном "Барселоны" и сборной Испании. Он трижды выигрывал Кубок УЕФА, дважды побеждал на чемпионате мира и четыре раза – на чемпионате Европы. Также в 2005 году испанца признали лучшим футзалистом мира.

Напомним, что в прошлом сезоне "Продексим" стал чемпионом Украины. Сейчас команда, которая вылетела из Лиги чемпионов, идет четвертой в турнирной таблице, после 11-ти туров отставая от лидера на 10 очков.