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      Экс-капитан "Барселоны" и сборной Испании возглавил футзальную команду из Херсона

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      Экс-капитан "Барселоны" и сборной Испании возглавил футзальную команду из Херсона
      / mfc-prodexim.com.ua

      Известный испанский футзалист Хави Родригес подписал однолетний контракт с херсонским "Продексимом".

      44-летний специалист уже провел первую тренировку с командой, а 8 января будет представлен официально, информирует сайт херсонского клуба.

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      Хави Родригес прославился тем, что был капитаном "Барселоны" и сборной Испании. Он трижды выигрывал Кубок УЕФА, дважды побеждал на чемпионате мира и четыре раза – на чемпионате Европы. Также в 2005 году испанца признали лучшим футзалистом мира.

      Напомним, что в прошлом сезоне "Продексим" стал чемпионом Украины. Сейчас команда, которая вылетела из Лиги чемпионов, идет четвертой в турнирной таблице, после 11-ти туров отставая от лидера на 10 очков.

      Теги: Спорт Футзал
      Источник: 24 Канал
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