Экс-лидер боевиков на Донбассе стал мэром в России: люди собираются выходить на протесты

Жители Элисты, столицы Калмыкии, возмущены назначением мэром экс-лидера "ДНР" Дмитрия Трапезникова. Причем недовольны настолько, что готовы выходить на протесты.

Люди публикуют в сети видеообращения, в которых открыто призывают Трапезникова немедленно уйти в отставку.

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Также активисты призывают горожан на акции протеста.

Публикации в соцсетях (скриншоты из "ВКонтакте"):

Депутаты городского совета Элисты почти единогласно приняли назначить бывшего главаря боевиков на Донбассе Дмитрия Трапезникова главой администрации города. Мол, он "настоящий антикризисный менеджер". Об этом стало известно 27 марта.

Кто такой Дмитрий Трапезников?Родом из Краснодара, в 1982 году переехал в Донецк. Работал там организатором массовых мероприятий. В 2005 году возглавлял фан-клуб "Шахтера" (его уволили из-за махинаций). С 2010 по 2012 год – заместитель председателя райсовета Петровского района Донецка. С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг".



В оккупации Донбасса Трапезников участвовал с самого начала – в 2014 году перешел на сторону боевиков "ДНР", занимая различные должности в оккупационной администрации Донецка. С декабря 2014 года работал в "администрации" Захарченко. В сентябре 2018 года Трапезников около недели занимал должность главы "ДНР" после убийства Захарченко. И борьбу за власть проиграл и бежал в Россию.

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