16:44
29 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Экс-лидер боевиков на Донбассе стал мэром в России: люди собираются выходить на протесты

      107 Читати новину українською
      Трапезников – бывший главарь пророссийских боевиков
      Трапезников – бывший главарь пророссийских боевиков / inforesist.org

      Жители Элисты, столицы Калмыкии, возмущены назначением мэром экс-лидера "ДНР" Дмитрия Трапезникова. Причем недовольны настолько, что готовы выходить на протесты.

      Люди публикуют в сети видеообращения, в которых открыто призывают Трапезникова немедленно уйти в отставку.

      Читайте также: "Алло! ООН? Нас захватили долбой*бы": в оккупированном Донецке пафосно установили таксофон

      Также активисты призывают горожан на акции протеста.

      Публикации в соцсетях (скриншоты из "ВКонтакте"):

       

       

      Депутаты городского совета Элисты почти единогласно приняли назначить бывшего главаря боевиков на Донбассе Дмитрия Трапезникова главой администрации города. Мол, он "настоящий антикризисный менеджер". Об этом стало известно 27 марта.

      Кто такой Дмитрий Трапезников?Родом из Краснодара, в 1982 году переехал в Донецк. Работал там организатором массовых мероприятий. В 2005 году возглавлял фан-клуб "Шахтера" (его уволили из-за махинаций). С 2010 по 2012 год – заместитель председателя райсовета Петровского района Донецка. С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг".

      В оккупации Донбасса Трапезников участвовал с самого начала в 2014 году перешел на сторону боевиков "ДНР", занимая различные должности в оккупационной администрации Донецка. С декабря 2014 года работал в "администрации" Захарченко. В сентябре 2018 года Трапезников около недели занимал должность главы "ДНР" после убийства Захарченко. И борьбу за власть проиграл и бежал в Россию.

      Важно: Главаря боевиков Пушилина арестовали, - СМИ

      blog_ava
      От Франции до Индии: что готовят на завтрак в разных странах мира
      сегодня
      635
      Теги: Протесты Новости России Пророссийские боевики Оккупированные территории
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как страх ведет нас по жизни
      сегодня , 16:00 Как страх ведет нас по жизни
      Блог Соцмережі 175
      Чому ветеранам необхідна допомога в адаптації до цивільного життя: приклад мінера мосту у Києві
      сегодня , 15:00 Чому ветеранам необхідна допомога в адаптації до цивільного життя: приклад мінера мосту у Києві
      Леонід Остальцев 52
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сегодня , 14:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 2164
      Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати
      сегодня , 12:00 Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати
      Книги для гурманів 1163
      Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру
      сегодня , 11:30 Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру
      Борис Немировський 824
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук