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Экс-лидер Pink Floyd загремел в "Чистилище"

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Экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс попал в "чистилище" сайта "Миротворец"
Экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс попал в "чистилище" сайта "Миротворец" / Getty Images

Бывший лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс за антиукраинскую пропаганду попал в базу данных украинского ресурса "Миротворец"

Соответствующая информация появилась на их сайте.

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По словам активистов, причина такого их шага – "антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией" со стороны Уотерса.

Также они приводят фрагмент из его интервью российскому изданию "Известия", где музыкант, в частности, говорит, что "существует множество договоров, по которым "Россия имеет полное право на оккупированный Севастополь", "Революция Достоинства была спланирована Вашингтоном", "Украина является разделенной на две части".

Роджер Вотерс, Миротворець, Чистилище, Кремль, Росія, Україна, пропаганда
Экс-лидер Pink Floyd Уотерс попал в базу "Миротворца"

Напомним, ранее в базу "Миротворца" попал известный франзузский диджей и продюсер Боб Синклер (настоящее имя Кристоф Ле Фриан) из-за того, что скрывался в Москве с документами "диджея из "ЛНР".

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости культуры Российская пропаганда Музыка Великобритания
Источник: 24 канал
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