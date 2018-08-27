Экс-лидер Pink Floyd загремел в "Чистилище"

Бывший лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс за антиукраинскую пропаганду попал в базу данных украинского ресурса "Миротворец"

Соответствующая информация появилась на их сайте.

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По словам активистов, причина такого их шага – "антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией" со стороны Уотерса.

Также они приводят фрагмент из его интервью российскому изданию "Известия", где музыкант, в частности, говорит, что "существует множество договоров, по которым "Россия имеет полное право на оккупированный Севастополь", "Революция Достоинства была спланирована Вашингтоном", "Украина является разделенной на две части".



Экс-лидер Pink Floyd Уотерс попал в базу "Миротворца"

Напомним, ранее в базу "Миротворца" попал известный франзузский диджей и продюсер Боб Синклер (настоящее имя Кристоф Ле Фриан) из-за того, что скрывался в Москве с документами "диджея из "ЛНР".