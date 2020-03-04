Экс-министр финансов Маркарова рассказала о наследстве, которое передает своему преемнику

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку Кабинет Министров Украины и назначила новый. В частности, министра финансов Оксану Маркарову заменит экономист Игорь Уманский.

В целом Маркарова провела в Минфине более 5 лет еще с ноября 2014 года. В своем фейсбуке она подвела итоги собственной деятельности.

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Есть предложения, от которых нельзя отказываться и которые скорее звучат как призыв. Такое я получила в ноябре 2014 года от Наталии Яресько – присоединиться к команде Минфина,

– вспомнила экс-министр.

С ее слов, позади у нее были более 17 лет опыта работы в реальном секторе экономики, а впереди – государственная служба, которая длилась более 5 лет.

Что Оксана Маркарова передает своему преемнику

Устойчивый экономический рост и ответственный бюджетный процесс:

по словам бывшей работницы правительства, Минфину удалось избежать дефолта, остановить падение экономики и обеспечить рост ВВП в течение 16 кварталов подряд. Также удалось уменьшить дефицит государственного бюджета с 4,9% ВВП в 2014 году до около 2,0% ВВП в 2019 и 2020 годах.

по словам бывшей работницы правительства, Минфину удалось избежать дефолта, остановить падение экономики и обеспечить рост ВВП в течение 16 кварталов подряд. Также удалось уменьшить дефицит государственного бюджета с 4,9% ВВП в 2014 году до около 2,0% ВВП в 2019 и 2020 годах. Прозрачные публичные финансы:

здесь Маркарова отметила открытие всех транзакций Госказначейства, принятие концепции "прозрачного бюджета", открытие информации про проекты, которые реализуются за средства международных финансовых организаций.

здесь Маркарова отметила открытие всех транзакций Госказначейства, принятие концепции "прозрачного бюджета", открытие информации про проекты, которые реализуются за средства международных финансовых организаций. Среднесрочное бюджетирование:

именно когда Оксана Маркарова возглавляла Минфин, Украина перешла на среднесрочное планирование бюджета – на 3 года вместо 1. В 2019 году это не удалось сделать из-за выборов и смены власти, но со следующего года в Украине уже должна быть бюджетная декларация на 3 года.

именно когда Оксана Маркарова возглавляла Минфин, Украина перешла на среднесрочное планирование бюджета – на 3 года вместо 1. В 2019 году это не удалось сделать из-за выборов и смены власти, но со следующего года в Украине уже должна быть бюджетная декларация на 3 года. Прогнозируемая долговая политика и сниженная стоимость заимствований:

как и с государственным бюджетом, произошел переход к среднесрочной стратегии управления долгом. Ранее она была краткосрочной, дорогой, имела слишком высокий уровень к ВВП и высокий валютный риск. Так же удалось ощутимо снизить процент заимствований.

как и с государственным бюджетом, произошел переход к среднесрочной стратегии управления долгом. Ранее она была краткосрочной, дорогой, имела слишком высокий уровень к ВВП и высокий валютный риск. Так же удалось ощутимо снизить процент заимствований. Сильные и равноправные отношения с международными финансовыми партнерами:

здесь экс-министр отмечает эффективное сотрудничество с международными финансовыми партнерами Украины, в частности МВФ. Она прогнозирует, что новые проекты за средства международных партнеров будут способствовать экономическому росту в средней и длинной перспективе.

здесь экс-министр отмечает эффективное сотрудничество с международными финансовыми партнерами Украины, в частности МВФ. Она прогнозирует, что новые проекты за средства международных партнеров будут способствовать экономическому росту в средней и длинной перспективе. Настоящая реформа налоговой и таможни:

в этом контексте Оксана Маркарова отметила распределение Государственной фискальной службы на отдельные налоговую и таможенную службы.

в этом контексте Оксана Маркарова отметила распределение Государственной фискальной службы на отдельные налоговую и таможенную службы. Государственные банки – рыночные инструменты финансирования экономики:

экс-чиновница отметила, что в собственности Минфина сейчас есть сразу четыре государственных банка, что составляет почти половину сектора. Она убеждена, что такую долю участия государства нужно снижать, именно поэтому сейчас реализуется стратегия реформирования государственных банков.

экс-чиновница отметила, что в собственности Минфина сейчас есть сразу четыре государственных банка, что составляет почти половину сектора. Она убеждена, что такую долю участия государства нужно снижать, именно поэтому сейчас реализуется стратегия реформирования государственных банков. Креативные стратегически важные проекты:

в этом пункте говорится о проекты UkraineInvest, Фонд стартапов, "Доступные кредиты 5-7-9%".

в этом пункте говорится о проекты UkraineInvest, Фонд стартапов, "Доступные кредиты 5-7-9%". Прогресс в делах против России:

Маркарова похвасталась судебным решением, по которому "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов, а также решением арбитража о взыскании с России в пользу "Сбербанка" 1,3 миллиарда долларов.

Маркарова похвасталась судебным решением, по которому "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов, а также решением арбитража о взыскании с России в пользу "Сбербанка" 1,3 миллиарда долларов. Инвестиционно сильный Минфин:

Оксана Маркарова заявила, что в настоящее время Министерство финансов стало системой, способной обеспечить выполнение всех бюджетных задач страны, а также реагировать на все вызовы и кардинальные изменения макроситуации.

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Это, конечно, не все положительные сдвиги, которые удалось сделать за пять лет, потому что мне повезло работать в лучшем из министерств. Работники Минфина – элита государственной службы, и для меня было честью работать с каждым из вас,

– заявила Оксана Маркарова.



Новый Кабинет Министров Украины / инфографика 24 канала