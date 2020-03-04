Экс-министр финансов Маркарова рассказала о наследстве, которое передает своему преемнику
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку Кабинет Министров Украины и назначила новый. В частности, министра финансов Оксану Маркарову заменит экономист Игорь Уманский.
В целом Маркарова провела в Минфине более 5 лет еще с ноября 2014 года. В своем фейсбуке она подвела итоги собственной деятельности.
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Есть предложения, от которых нельзя отказываться и которые скорее звучат как призыв. Такое я получила в ноябре 2014 года от Наталии Яресько – присоединиться к команде Минфина,
– вспомнила экс-министр.
С ее слов, позади у нее были более 17 лет опыта работы в реальном секторе экономики, а впереди – государственная служба, которая длилась более 5 лет.
Что Оксана Маркарова передает своему преемнику
- Устойчивый экономический рост и ответственный бюджетный процесс:
по словам бывшей работницы правительства, Минфину удалось избежать дефолта, остановить падение экономики и обеспечить рост ВВП в течение 16 кварталов подряд. Также удалось уменьшить дефицит государственного бюджета с 4,9% ВВП в 2014 году до около 2,0% ВВП в 2019 и 2020 годах.
- Прозрачные публичные финансы:
здесь Маркарова отметила открытие всех транзакций Госказначейства, принятие концепции "прозрачного бюджета", открытие информации про проекты, которые реализуются за средства международных финансовых организаций.
- Среднесрочное бюджетирование:
именно когда Оксана Маркарова возглавляла Минфин, Украина перешла на среднесрочное планирование бюджета – на 3 года вместо 1. В 2019 году это не удалось сделать из-за выборов и смены власти, но со следующего года в Украине уже должна быть бюджетная декларация на 3 года.
- Прогнозируемая долговая политика и сниженная стоимость заимствований:
как и с государственным бюджетом, произошел переход к среднесрочной стратегии управления долгом. Ранее она была краткосрочной, дорогой, имела слишком высокий уровень к ВВП и высокий валютный риск. Так же удалось ощутимо снизить процент заимствований.
- Сильные и равноправные отношения с международными финансовыми партнерами:
здесь экс-министр отмечает эффективное сотрудничество с международными финансовыми партнерами Украины, в частности МВФ. Она прогнозирует, что новые проекты за средства международных партнеров будут способствовать экономическому росту в средней и длинной перспективе.
- Настоящая реформа налоговой и таможни:
в этом контексте Оксана Маркарова отметила распределение Государственной фискальной службы на отдельные налоговую и таможенную службы.
- Государственные банки – рыночные инструменты финансирования экономики:
экс-чиновница отметила, что в собственности Минфина сейчас есть сразу четыре государственных банка, что составляет почти половину сектора. Она убеждена, что такую долю участия государства нужно снижать, именно поэтому сейчас реализуется стратегия реформирования государственных банков.
- Креативные стратегически важные проекты:
в этом пункте говорится о проекты UkraineInvest, Фонд стартапов, "Доступные кредиты 5-7-9%".
- Прогресс в делах против России:
Маркарова похвасталась судебным решением, по которому "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов, а также решением арбитража о взыскании с России в пользу "Сбербанка" 1,3 миллиарда долларов.
- Инвестиционно сильный Минфин:
Оксана Маркарова заявила, что в настоящее время Министерство финансов стало системой, способной обеспечить выполнение всех бюджетных задач страны, а также реагировать на все вызовы и кардинальные изменения макроситуации.
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Это, конечно, не все положительные сдвиги, которые удалось сделать за пять лет, потому что мне повезло работать в лучшем из министерств. Работники Минфина – элита государственной службы, и для меня было честью работать с каждым из вас,
– заявила Оксана Маркарова.