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      Экс-министра СССР и экс-офицера КГБ приговорили к 10 годам тюрьмы в Вильнюсе

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      Экс-министра СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова осудили в Вильнюсе
      Экс-министра СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова осудили в Вильнюсе / Коллаж 24 канала

      Суд в Вильнюсе признал виновными в совершении преступлений бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова.

      Окружной суд Вильнюса приговорил мужчин за военные преступления и преступления против человечества по делу о событиях 13 января 1991 года, пишет BNS.

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      Головатова осудили на 12 лет лишения свободы, а Язова на 10 лет.

      Суд Вильнюса заявил, что советские военнослужащие виноваты в том, что во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года погибло 14 человек, а более 700 получили ранения.

      В январе 2016 года Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение дела по существу.

      Что известно о Январских событиях в Вильнюсе в 1991 году?​ Январские события в Вильнюсе или штурм Вильнюсской телебашни – события, имевшие место 8-13 января 1991 года в столице Литовской ССР Вильнюсе. Это была попытка высшего советского руководства военными методами вернуть Литву, которая еще в марте 1990 вышла из состава СССР, провозгласив свою независимость. Кульминацией противостояния стал штурм советскими войсками и спецназом вильнюсского телецентра, в ходе которого погибло 15 человек 14 из числа защитников телебашни и один офицер спецподразделения "Альфа".

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      Теги: История Новости политики Криминальные новости Новости России Жертвы СССР Литва
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