Экс-министра СССР и экс-офицера КГБ приговорили к 10 годам тюрьмы в Вильнюсе

Суд в Вильнюсе признал виновными в совершении преступлений бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова.

Окружной суд Вильнюса приговорил мужчин за военные преступления и преступления против человечества по делу о событиях 13 января 1991 года, пишет BNS.

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Головатова осудили на 12 лет лишения свободы, а Язова на 10 лет.

Суд Вильнюса заявил, что советские военнослужащие виноваты в том, что во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года погибло 14 человек, а более 700 получили ранения.

В январе 2016 года Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение дела по существу.

Что известно о Январских событиях в Вильнюсе в 1991 году?​ Январские события в Вильнюсе или штурм Вильнюсской телебашни – события, имевшие место 8-13 января 1991 года в столице Литовской ССР Вильнюсе. Это была попытка высшего советского руководства военными методами вернуть Литву, которая еще в марте 1990 вышла из состава СССР, провозгласив свою независимость. Кульминацией противостояния стал штурм советскими войсками и спецназом вильнюсского телецентра, в ходе которого погибло 15 человек – 14 из числа защитников телебашни и один офицер спецподразделения "Альфа".