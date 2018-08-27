Экс-модель Playboy нашли мертвой в ее квартире

Бывшую модель Кристину Карлин-Крафт нашли задушенной 22 августа в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания.

Тело 36-летней модели, которая имеет русские корни, нашли в ее квартире в 100-этажном доме Об этом сообщает издание New York Post.

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Отмечается, что вскрытие показало, что причиной смерти стало удушение петлей.

Известно, что накануне в субботу, 18 августа, в доме девушки произошел инцидент с ограблением. Полиция приезжала туда, однако пока неизвестно, кто был жертвой – Карлин-Крафт или ее соседи. В издании говорится, что пока связь между этими двумя преступлениями не определена.

Кристина Карлин-Крафт

В марте 2016 года Карлин-Крафт устроила громкий скандал с владельцем местного ресторана из-за счета. Ей предъявили обвинение в неподобающем поведении, покушении на нападение и образы. Через полгода обвинения сняли благодаря надлежащему поведению экс-модели.

Кристина Карлин-Крафт

За годы карьеры Кристина работала не только с Playboy, но также с мужским журналом Maxim. Кроме того, она снималась в рекламах косметических средств и купальников.

Напомним, известную модель Playboy Анастасию Чекати убил ее муж в Кишиневе, который после этого покончил жизнь самоубийством, прыгнув с крыши дома. Тело модели правоохранители обнаружили с ножевыми ранами в их квартире.



Страшная резня произошла на глазах дочери, которой исполнилось всего 3 недели от роду, она осталась невредимой. Перед тем, как покончить с собой, мужчина позвонил родственникам и попросил их позаботиться о ребенке.