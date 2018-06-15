Экс-муж Джоли впервые назвал причину развода 15 лет назад

Бывший муж голливудской актрисы Анджелины Джоли – актер и режиссер Билли Боб Торнтон через 15 лет после развода поделился, что же стало причиной их развода.

Об этом мужчина рассказал в Рeople.

Как известно, Джоли и Торнтон состояли в браке с 2000 по 2003 год. Это был второй брак для Анджелины и четвертый – для Билли. За три года совместной жизни у них не родились дети.

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После 15 лет молчания актер признался, что единственной причиной, которая разлучила его с Джоли, стали разные способы жизни.

"Она – открытый миру человек. А я – агорафоб (страх открытого пространства и толпы, – 24 канал). Это, на самом деле, единственная причина, по которой мы теперь не вместе", – прокомментировал 62-летний актер.

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон

Торнтон добавил, что он до сих пор имеет хорошие отношения с Джоли и считает ее прекрасной женщиной.

"Энджи все еще моя подруга и она замечательный человек, она так много сделала. Она делает фильмы, которые важны для нее ,и не имеет значения, они успешные или неудачные. Она продолжает делать то, во что верит, и я всегда буду ее уважать за это", – отметил Торнтон.

Стоит добавить, что Билли Боб Торнтон сейчас в шестой раз женат и вместе с женой Кони Англанд воспитывает 13-летнюю дочь Беллу. В свою очередь Анджелина Джоли находится на стадии развода с третьим мужем Брэдом Питтом и борется за опекунство над 6 общими детьми.