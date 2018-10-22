Экс-муж Подкопаевой должен создать партию, которая бы действовала в интересах России: детали

Бизнесмен и общественный деятель Тимофей Нагорный был завербован Россией и должен был создать политическую партию для продвижения интересов РФ в Украине.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Служба безопасности Украины сообщила о том, что задержала целую агентурную сеть, которая завербовала известного украинского деятеля Тимофея Нагорного. Как заявил глава управления СБУ в Киеве Олег Валендюк, к ним обратился мужчина, который рассказал о том, что российский бизнесмен из Канады приехал в Украину решать свои дела, когда к нему обратились 2 россиянина с адвокатскими удостоверениями, которые действовали по заказу российской ФСБ.

Они предложили ему за 1 миллион 100 тысяч евро закрыть дело против его родственников в России и сделать так, чтобы его не объявляли в розыск Интерпол. В СБУ фамилию бизнесмена не назвали, однако некоторые считают, что это может быть Душутин, который занимался мошенничеством с концертами российских звезд в Торонто.

Именно в этом деле посредником между российскими спецслужбами и этим канадским бизнесменом был Тимофей Нагорный. Анонимный заявитель в СБУ сообщил о том, что Нагорному еще с 2013 года предлагали создать теневую партию, которая должна была отстаивать российские интересы на территории Украины: продвигать курс не вступления в НАТО, отвлечения от сотрудничества с США и введения русского языка как второго государственного.

В СБУ уже отметили, что всю эту группу задержали в начале октября. Теперь для двух российских "адвокатов" избрали меру пресечения – содержание под стражей без права залога. А самому Тимофею Нагорному назначили альтернативу в виде возможности внести залог в сумме 500 тысяч гривен. Также 22 октября состоится судебное заседание, на котором решат его дальнейшую судьбу.