Экс-нападающий "Динамо" и "Шахтера" перешел в клуб второго дивизиона Турции

Бывший нападающий "Динамо" и "Шахтера" Александр Гладкий покинул турецкий "Ризеспор" и перейдет в клуб из второго по силе дивизиона Турции.

Александр Гладкий продолжит карьеру в клубе из второго по силе дивизиона Турции – "Демирспоре", сообщает Ajansspor.

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Однако, клубы пока официально не подтвердили соглашение. Кроме того, детали трансфера пока остаются неизвестными.

31-летний украинец в составе "Ризеспора" провел 12 матчей, в которых забил 3 гола. "Демирспор" после 19 туров занимает 9 место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Турции.

Ранее 24 канал писал, что экс-динамовец Николай Морозюк 15 января был официально представлен как игрок турецкого "Ризеспора".

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