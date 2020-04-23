Экс-нардеп Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением: что известно

Бывший народный депутат Александр Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением. Он получил компенсацию за якобы отсутствие собственного жилья в Киеве. Экс-нардеп пошел на сделку с прокурором САП.

О результатах заседания в Высшем антикоррупционном суде информирует "Слово и дело".

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Я полностью признаю себя виновным. Незнание законов не освобождает меня от ответственности,

– заявил Черненко.

Он добавил, что не до конца дочитал статью о компенсации из государственных денег за аренду отеля из-за отсутствия жилья в Киеве. "Я жил под Киевом и этот населенный пункт входит в границы, за которые компенсация не предусматривается", – пояснил экс-нардеп.

В то же время судья сообщил, что бывший депутат заключил сделку со следствием.

Стороны согласовали наказание в виде 3 лет лишения свободы с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом 17 тысяч гривен. В то же время договорились об освобождении от основного наказания на испытательный срок.

Прокурор САП также отметил, что экс-нардеп добровольно возместил причиненный ущерб в размере 582 тысяч гривен.

В чем обвиняют Черненко

Экс-нардеп получил 582 тысячи 430 гривен компенсации за аренду номера в гостинице "Киев" в связи с отсутствием жилья в столице.

Он проживал в населенном пункте недалеко от столицы, который входил в границы, за которые компенсация не предусматривается.

Кроме того, следствие установило, что у жены Черненко были квартиры в Киеве.

Обратите внимание! По данным НАПК, нардепы Рады 8-го созыва после расследований вернули около 1,65 миллиона гривен безосновательно полученной компенсации за аренду жилья.