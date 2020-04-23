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      Экс-нардеп Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением: что известно

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      Экс-нардеп Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением / 061.ua

      Бывший народный депутат Александр Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением. Он получил компенсацию за якобы отсутствие собственного жилья в Киеве. Экс-нардеп пошел на сделку с прокурором САП.

      О результатах заседания в Высшем антикоррупционном суде информирует "Слово и дело".

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      Я полностью признаю себя виновным. Незнание законов не освобождает меня от ответственности,
      – заявил Черненко.

      Он добавил, что не до конца дочитал статью о компенсации из государственных денег за аренду отеля из-за отсутствия жилья в Киеве. "Я жил под Киевом и этот населенный пункт входит в границы, за которые компенсация не предусматривается", – пояснил экс-нардеп.

      В то же время судья сообщил, что бывший депутат заключил сделку со следствием.

      Стороны согласовали наказание в виде 3 лет лишения свободы с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом 17 тысяч гривен. В то же время договорились об освобождении от основного наказания на испытательный срок.

      Прокурор САП также отметил, что экс-нардеп добровольно возместил причиненный ущерб в размере 582 тысяч гривен.

      В чем обвиняют Черненко

      • Экс-нардеп получил 582 тысячи 430 гривен компенсации за аренду номера в гостинице "Киев" в связи с отсутствием жилья в столице.
      • Он проживал в населенном пункте недалеко от столицы, который входил в границы, за которые компенсация не предусматривается.
      • Кроме того, следствие установило, что у жены Черненко были квартиры в Киеве.

      Обратите внимание! По данным НАПК, нардепы Рады 8-го созыва после расследований вернули около 1,65 миллиона гривен безосновательно полученной компенсации за аренду жилья. 

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Деньги Верховная Рада Судьи САП Новости политики
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