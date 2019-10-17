Экс-нардепа Кононенко не выпускают из "Борисполя", – Лещенко 23:04, сегодня 42 Читати новину українською Бывшего нардепа Игоря Кононенко не выпускают из киевского аэропорта "Борисполь". Он намеревался вылететь за пределы Украины. Новость дополняется... Торт "Наполеон": рецепт приготовления популярного десерта сегодня 60286 Теги: Новости Украины Новости политики Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Электрокар Tesla Model Y заметили на дорогах США до официального старта продаж: фото сегодня , 21:05 О зарплате пограничников, коррупции и "стене" на границе с РФ: эксклюзивное интервью Дейнеко сегодня , 21:00 50 дней в Раде: "слуги народа" начинают морально готовиться к перевыборам сегодня , 20:00 Комментарии Публикации сегодня , 22:01 Протесты в Киеве – подарок для властей Украины Павло Казарін 178 сегодня , 21:00 О зарплате пограничников, коррупции и "стене" на границе с РФ: эксклюзивное интервью Дейнеко Марія Бондар 310 сегодня , 20:30 Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП Ірина Поліщук 994 сегодня , 20:00 50 дней в Раде: "слуги народа" начинают морально готовиться к перевыборам Антон Голобородько 462 сегодня , 19:06 Какие последствия будет иметь решение ЕСПЧ по люстрированным чиновникам времен Януковича Ірина Поліщук 153