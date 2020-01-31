Экс-нардепы, заместители министров и сотни чиновников ищут работу на бирже труда
Почти 2 тысячи чиновников зарегистрировались в столичном центре занятости. Ищут работу из-за сокращения штатов центральных органов власти.
Статистические данные сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич, пишет "Укринформ".
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По его словам, сейчас в столичном центре занятости зарегистрировали 9 475 безработных. Это больше, чем в январе 2019 года. Такой рост безработных объясняют изменениями в штате центральных органов власти.
Кто из чиновников ищет работу:
- сотрудники министерств – 97 человек, среди них – первый заместитель и заместитель министра;
- Управление делами Аппарата Верховной Рады – 111 человек;
- Офиса генпрокурора – 175 человек;
- Национального банка – 32 человека;
- Государственной фискальной службы – 63 человека;
- 4 нардепа Рады предыдущего созыва;
- 3 главы районных государственных администраций;
- 247 руководителей предприятий;
- 132 прокурора и 3 судьи.
Всего на бирже труда новую работу ищут примерно 2 тысячи чиновников.
Что известно о безработице в Украине
- Количество безработных в Украине за декабрь 2019 года резко возросло – на 15%. В то же время снизилось количество вакансий от работодателей.
- В Минэкономики сообщали, что только 12,8 миллиона с 28,5 украинцев трудоспособного возраста работают легально. Остальные либо находится на заработках, или работают нелегально.
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