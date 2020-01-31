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      Экс-нардепы, заместители министров и сотни чиновников ищут работу на бирже труда

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      Сколько чиновников ищут работу на бирже труда / dialogs.org.ua

      Почти 2 тысячи чиновников зарегистрировались в столичном центре занятости. Ищут работу из-за сокращения штатов центральных органов власти.

      Статистические данные сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич, пишет "Укринформ".

      Обратите внимание: Безработным будут платить больше: инфографика

      По его словам, сейчас в столичном центре занятости зарегистрировали 9 475 безработных. Это больше, чем в январе 2019 года. Такой рост безработных объясняют изменениями в штате центральных органов власти.

      Кто из чиновников ищет работу:

      • сотрудники министерств – 97 человек, среди них – первый заместитель и заместитель министра;
      • Управление делами Аппарата Верховной Рады – 111 человек;
      • Офиса генпрокурора – 175 человек;
      • Национального банка – 32 человека;
      • Государственной фискальной службы – 63 человека;
      • 4 нардепа Рады предыдущего созыва;
      • 3 главы районных государственных администраций;
      • 247 руководителей предприятий;
      • 132 прокурора и 3 судьи.

      Всего на бирже труда новую работу ищут примерно 2 тысячи чиновников.

      Что известно о безработице в Украине

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Киева Верховная Рада Работа Рынок труда Судьи Государственная фискальная служба Безработица
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