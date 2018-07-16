Экс-охранник Януковича рассказал, как и кто хотел убить президента-беглеца в 2014 году

Вполне вероятно, что в штабе Майдана разрабатывались планы о физической расправе над бывшим украинским президентом Виктором Януковичем. Кроме того, в один день активисты начали блокировать кортеж "гаранта" и даже якобы осуществили несколько выстрелов в него, в результате чего ранение получил один из охранников экс-главы Украины.

Такое заявление сделал экс-начальник штаба охраны Януковича Константин Кобзарь во время слушания дела в Оболонском райсуде Киева о госизмене экс-президента Украины, передает "РБК-Украины".

Читайте также: Янукович утверждает, что на него готовили нападение иностранные наемники

По его словам, в феврале 2014 года он занимал должность главы охраны президента Януковича, и тогда со стороны активистов Майдана были попытки блокирования выезда из резиденции политика.

Блокировали дороги, что является противозаконным. У нас поступала оперативная информация о том, что в штабе Майдана разрабатываются планы о физической расправе над президентом. Мы были обязаны реагировать на это. Поэтому применялся дополнительный комплекс действий. Использовали обычный комплекс защитных действий. Суду уже дали показания мои бывшие подчиненные,

– отметил он.

Кроме того, Кобзарь убеждает, 19 февраля получил информацию о том, что 20 февраля у Януковича должна состояться встреча с министрами иностранных дел для обсуждения мирного соглашения.

"Но 19 числа около 9 часов утра мы выехали из резиденции. Через некоторое время мне поступил звонок от Павленко (Владимир Павленко – экс-начальник штаба охраны Януковича, – 24 канал), он мне сообщил, что на Майдане началась стрельба и есть жертвы с обеих сторон. Большое количество активистов отправились к администрации президента. Павленко рассказал, что они подошли к резиденции", – говорит свидетель.

После этого, подчеркивает руководитель охраны президента-беглеца, он дал команду дезинформировать активистов, что кортеж Януковича будет заезжать через другой въезд.

"Большая часть сторонников оппозиции прибыли к другому входу и это способствовало нам безопасно заехать на территорию президента. Я хочу обратить внимание суда на то, что в тот день, когда он должен был встретиться с лидерами оппозиции, начинается стрельба на Майдане. Начинается блокирование въезда президентского кортежа. Это была попытка как максимум убить президента. Я получил информацию о том, что движение между Новыми Петровцами и Вышгородом было заблокировано. Далее поступило сообщение о выстрелах. Более 20 человек там были. Янукович мне сказал не поддаваться на провокации", – отметил Кобзарь.

Читайте также: Журналисты выяснили, кто из окружения Януковича вывез больше всего денег из Украины

Как убеждает он, далее на кортеж напали вооруженные боевики с огнестрельным оружием. Следовательно, за километр-полтора до блокпоста руководитель штаба охраны Януковича дал команду изменить маршрут, и таким образом кортеж миновал блокпост.

Но эти негодяи начали преследовать кортеж. В результате я услышал по радиостанции, что нас обстреливают. Один сотрудник пострадал, как мне доложили и у него был глубокий порез правой руки. В задней двери было несколько пулевых пробоин. Далее, поскольку времени на выезд оставалось немного, я дал команду, чтобы он приводил себя в порядок. За 5-6 часов была попытка сорвать подписание соглашений и убить президента. Далее у нас были планы относительно подписания тех же соглашений. Около 11 часов мы выехали из резиденции, использовали другой резервный маршрут,

– добавил Кобзарь.

Напомним, ранее другой охранник президента-беглеца Сергей Бернацкий заявлял, что решение о бегстве Януковича в Россию было принято именно в связи с предупреждением кровавых событий в стране.