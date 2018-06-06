Экс-парень Меган Маркл впервые станет отцом

После королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри становится известно о положительных изменениях и среди бывших мужчин герцогини. Так, "экс" Меган шеф-повар Кори Витьелло возвестил о том, что вскоре станет отцом.

Ребенка ему подарит солистка музыкальной группы из Торонто Dragonette – Мартина Сорбара. Об этом сообщает HELLO со ссылкой на западные СМИ.

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Мартина Сорбара беременна от Кори Витьелло

Отмечается, что Меган и Кори встречались на протяжении двух лет и разошлись за три месяца до знакомства американки с принцем Гарри.

Я очень рад за Меган. Она замечательная девушка. Нет никаких обид. Я уважаю право человека на частную жизнь, и даже несмотря на то, что Меган выбрала для себя такой "публичный" путь, я буду придерживаться своего правила,

– рассказывал Кори в интервью Daily Mail накануне королевской свадьбы.

Известно, что с Кори Меган начала встречаться через год после развода с Тревором Энгельсом. Впервые они встретились в ресторане The Harbord Room, владельцем которого был Кори и куда Меган пришла ужинать с коллегами по "Форс-мажорам". Уже через короткий срок они стали жить вместе в доме Меган.



Кори Витьелло – бывший парень Меган Маркл

Напомним, первый муж жены принца Гарри – Тревор Энгельсон, с которым Меган Маркл разделила два года семейной жизни в браке, неожиданно объявил о помолвке с диетологом Трейси Курланд.