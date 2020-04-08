Экс-пленного полковника Безъязыкова обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам

Украинского полковника-разведчика Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену. Решение принял Шевченковский районный суд Киева 7 апреля.

Об этом сообщила Медийная инициатива за права человека в фейсбуке.

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В чем обвиняют Ивана Безъязыкова

Украинские правоохранители обвиняли полковника в государственной измене. По информации Службы безопасности Украины, обвинение относительно Безъязыкова основывались на показаниях украинских военных, освобожденных из плена вместе с ним.

Майор Руслан Косинский, утверждал, что, когда его пытались завербовать боевики, в комнате находился Безъязыков, который предлагал стать заместителем командира отряда. Косинский сказал, что Безъязыков был при этом одет в российскую форму и имел при себе оружие.

Безъязыков убеждает, что это была инсценировка. Он утверждает, что все было сделано для того, чтобы скомпрометировать его и исключить возможность возвращения на подконтрольную Киеву территорию.

Что известно о Безъязыкове