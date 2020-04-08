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      Экс-пленного полковника Безъязыкова обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам

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      Безъязыкова приговорили к 13 годам тюрьмы / lb.ua

      Украинского полковника-разведчика Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену. Решение принял Шевченковский районный суд Киева 7 апреля.

      Об этом сообщила Медийная инициатива за права человека в фейсбуке.

      Важно Прокуратура представила новые доказательства в деле Безъязыкова

      В чем обвиняют Ивана Безъязыкова

      Украинские правоохранители обвиняли полковника в государственной измене. По информации Службы безопасности Украины, обвинение относительно Безъязыкова основывались на показаниях украинских военных, освобожденных из плена вместе с ним.

      Майор Руслан Косинский, утверждал, что, когда его пытались завербовать боевики, в комнате находился Безъязыков, который предлагал стать заместителем командира отряда. Косинский сказал, что Безъязыков был при этом одет в российскую форму и имел при себе оружие.

      Безъязыков убеждает, что это была инсценировка. Он утверждает, что все было сделано для того, чтобы скомпрометировать его и исключить возможность возвращения на подконтрольную Киеву территорию.

      Что известно о Безъязыкове

      • Иван Безъязыков – полковник Вооруженных сил Украины, летом 2014 года был начальником разведки сектора "Д", который расположен вдоль границы с РФ.
      • После обстрела села Степановка со стороны РФ вместе с двумя офицерами под белым флагом пошел договариваться о возвращении тел погибших бойцов 30-й бригады. Все трое попали в плен.
      • Боевики, понимая, что взяли в плен полковника, решили удерживать его отдельно от других пленных и пытаться склонить на свою сторону.
      • Безъязыков никогда не скрывал, что боевики склоняли его перейти на сторону врага. Но на суде говорил: никогда не соглашался на сотрудничество.
      • В июле 2016-го полковника освободили из плена, а уже в конце года его задержали украинские правоохранители.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Иван Безъязыков Украина – Россия Война на Донбассе Война Судьи
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