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      Экс-политзаключенный Балух: Никогда не пойму тех украинцев, которые "устали от войны"

      10 Читати новину українською
      Владимир Балух
      Владимир Балух / Антон Наумлюк

      Освобожденный из российского плена 7 сентября в рамках обмена 35 на 35 Владимир Балух не понимает тех украинских граждан, которые говорят, что "устали от войны на Донбассе".

      Бывший политзаключенный рассказал НВ о своем отношении к гибридной войне на Донбассе.

      По теме: Балух рассказал об ужасных пытках в плену РФ с угрозами сексуального надругательства

      Владимир Балух в этом контексте вспомнил о своем разговоре с главой Украинской православной церкви Епифанием.

      Мы были на встрече с митрополитом Епифанием в Михайловском соборе. И он сказал такую вещь: "Как можно устать от любви к своей земле, любви к Родине, к родным и близким?". Действительно, как можно отказаться от себя?
      – подчеркнул экс-политузник Кремля.

      По теме: На "Слава Украине" обязательно услышишь ответ, – Балух о своем заключения в оккупированном Крыму

      Ранее Владимир Балух рассказал о своем пребывании в заключении. Пытки начали применять сразу после прибытия в колонию.

      Он вспомнил, что били по ногам, в область печени и почек, по голове. По его словам, в такие моменты трудно понять, сколько прошло времени. По его ощущениям, пытки длились около 20-30 минут. Балух добавил, что получил около 150 ударов электрошокером, а также были пытки холодом.

      Отметим, что 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией в формате "35 на 35". РФ вернула в Украину 24 пленных моряков и 11 политзаключенных: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

      Что известно о Владимире Балухе?Владимир Балух родом из Крыма. Занимался фермерством и был украинским активистом.

      Оккупационные власти РФ задержали Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". Владимира приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку. 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину.

       

      blog_ava
      Есть два варианта финала, – Кулеба об агрессии России в Украине
      сегодня
      513
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Владимир Балух Обмен пленными Война на Донбассе Украинцы в плену РФ
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