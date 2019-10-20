Экс-политзаключенный Балух: Никогда не пойму тех украинцев, которые "устали от войны"

Освобожденный из российского плена 7 сентября в рамках обмена 35 на 35 Владимир Балух не понимает тех украинских граждан, которые говорят, что "устали от войны на Донбассе".

Бывший политзаключенный рассказал НВ о своем отношении к гибридной войне на Донбассе.

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Владимир Балух в этом контексте вспомнил о своем разговоре с главой Украинской православной церкви Епифанием.

Мы были на встрече с митрополитом Епифанием в Михайловском соборе. И он сказал такую вещь: "Как можно устать от любви к своей земле, любви к Родине, к родным и близким?". Действительно, как можно отказаться от себя?

– подчеркнул экс-политузник Кремля.

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Ранее Владимир Балух рассказал о своем пребывании в заключении. Пытки начали применять сразу после прибытия в колонию.

Он вспомнил, что били по ногам, в область печени и почек, по голове. По его словам, в такие моменты трудно понять, сколько прошло времени. По его ощущениям, пытки длились около 20-30 минут. Балух добавил, что получил около 150 ударов электрошокером, а также были пытки холодом.

Отметим, что 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией в формате "35 на 35". РФ вернула в Украину 24 пленных моряков и 11 политзаключенных: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

Что известно о Владимире Балухе?Владимир Балух родом из Крыма. Занимался фермерством и был украинским активистом.



Оккупационные власти РФ задержали Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". Владимира приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку. 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину.