Экс-посла Украины в США поймали пьяным за рулем авто в Киеве: видео

В ночь на 25 августа в Киеве на площади Шевченко патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого в нетрезвом состоянии находился бывший посол Украины в США Александр Моцик.

Соответствующее видео опубликовало издание "Информатор".

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Отмечается, что причиной остановки авто дипломата стало нарушение правил дорожного движения. В частности, машина ехала по кругу против движения на площади Шевченко.

Также, по данным полиции, у Моцика были явные признаки алкогольного опьянения, однако сам нарушитель на камеру отрицал, что употреблял алкоголь.

Экс-послу предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.

Полицейские составили на дипломата админпротокол по статье 130 административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). После оформления постановления ему вызвали такси, автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

В то же время, как видно на видео, на водительском коврике машины и рубашке дипломата были "следы не до конца переваренной еды".

Видео остановки пьяного экс-посла Украины в США Александра Моцика: