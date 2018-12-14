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      Экс-посол США рассказал об отмененной встрече Трампа с Путиным и радости Кремля

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      Путин обрадовался отмене встречи с Трампом во время G20, – экс-посол США
      Путин обрадовался отмене встречи с Трампом во время G20, – экс-посол США / Фото из открытых источников

      Решение Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 не имело должного влияния на главу Кремля. Агрессию России необходимо останавливать другими методами.

      Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст, пишет CBC News.

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      Дипломат отметил, что эффективное влияние на Россию США должны осуществлять другими методами.

      Путин будет в восторге, если отмена встречи с Трампом будет самым решительным ответом США (на провокацию в Керченском проливе – 24 канал). Что означает отмена встречи? Ничего,
      – сказал Хербст.

      Он отмечает, повлиять на руководство РФ может только жесткая международная реакция, включая ужесточение санкций.

      "Влияние будут иметь санкции, наложенные на крупные российские банки. Или если мы вышлем противолодочные ракеты или быстрые судна в Украину. Такие вещи работают. Они показывают, что мы действительно не рады и будем противостоять российской агрессии", – сказал дипломат.

      Напомним, ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с руководителем Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине таки состоится, но "на ногах". Тогда США вновь напомнили, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в каком формате – ни полноформатно, ни "на ногах".

      Но пропагандисты России продолжают гнуть свою линию. В частности, 1 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа. Речь идет о том, что глава Белого дома не пожал руку Путину во время саммита G20.

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США G20 Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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