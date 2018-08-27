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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Экс-посол США в РФ призвал американцев не самообманываться относительно коварных планов Кремля

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Майкл Макфол
Майкл Макфол

Недавно авторитетное издание The New York Times написало, что информаторы ЦРУ на территории России прекратили выходить на связь, в результате чего американские разведывательные ведомства не осведомлены относительно планов Кремля на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

В интервью MSNBC бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал эту информацию.

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В частности, издание ссылается на американских чиновников, которые не считают, что информаторы ЦРУ в Кремле были скомпрометированы или убиты. Вместо этого они предполагают, что этим людям пришлось затаиться из-за все более агрессивной контрразведки Москвы. По словам бывших и действующих чиновников, приближенных к Путину информаторов очень мало. Если эти люди замолчат ради собственной безопасности, ЦРУ будет очень тяжело узнать о том, что происходит внутри Москвы", говорится в материале NYT.

Между тем Макфол призывает проявить осторожность к источнику, на который ссылается газета в своей статье.

"Возможно, это человек из ближайшего окружения (Путина – "24") или тот, кто контактирует с Кремлем время от времени. Мы точно не знаем, о ком идет речь, когда говорят о кремлевских источниках", – акцентировал внимание экс-посол.

Американский дипломат не считает очевидными цели России относительно предстоящих выборов в США. Он предполагает, что Кремль может просто продолжить сеять раздор в американском обществе и усиливать уже имеющийся раскол, ограничившись только этим. Это вызовет в стране ложное чувство самоуспокоенности, что в свою очередь может привести к тому, американцы будут не готовы к "великой битве" – президентским выборам 2020 года, предостерегает Макфол.

Существует еще одна очень правдоподобная гипотеза, теория, которую нам следует иметь в виду, что Кремль и Путин хотят просто заявить: "Мы не собираемся заниматься этими выборами (промежуточными выборами в Конгресс США – "24"). Ситуация слишком запутанная. Неизвестно, кто нам поможет, а кто навредит. Мы возьмем тайм-аут". И после этого мы (американцы – "24") успокоимся и скажем: "О, нам удалось решить эту проблему". Но это не так. Мы скажем: "О, никакого большого российского вмешательства не было". А оно было. И в итоге к великой битве 2020 года (президентским выборам в США – "24") мы снова будем готовы,
– пояснил Макфол.

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Кто такой Майкл Макфол?
Профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете. Бывший посол США в Российской Федерации (2011 – 2014). Был специальным помощником президента США Обамы по вопросам национальной безопасности. После начала вооруженной агрессии России в Украине начал призывать мир к международной изоляции РФ.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Выборы в США
Источник: 24 Канал
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Новости за 27 августа
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