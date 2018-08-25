Экс-посол в США, которого поймали пьяным за рулем, перед тем был с первыми лицами Украины: фото

Бывший посол Украины в США Александр Моцик, которого патрульные остановили пьяным за рулем автомобиля в Киеве в ночь на 25 августа, перед тем присутствовал на торжественном приеме Президента Украины Петра Порошенко в Мариинском дворце.

24 Канал сообщал, что в ночь на 25 августа в Киеве на площади Шевченко патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого в нетрезвом состоянии находился бывший посол Украины в США Александр Моцик. Дипломат нарушил правила дорожного движения, однако на камеру отрицал, что употреблял алкоголь.

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В частности, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко опубликовала в своем Facebook фото с коллегами, в компании которых можно заметить и Александра Моцика.



"Великолепная атмосфера на торжественном приеме по случаю 27 годовщины Независимости Украины. Президент и Госпожа Марина в этом году приветствовали гостей в отреставрированном Мариинском дворце. Была счастлива встретить друзей, коллег – журналистов, и, главное – наших прекрасных дипломатов, наших Послов, которые приехали в Киев из всех столиц, на ежегодное совещание", – написала политик под фото.



Александр Моцик на приеме у Петра Порошенко (крайний слева)



Отметим, на приеме Порошенко можно было увидеть лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилева и Ахтема Чийгоза, представительницу Президента в ВР Ирину Луценко, действующего посла Украины в США Валерия Чалого, главу МВД Арсена Авакова и т.д.