Экс-председатель Апелляционного суда Крыма Чорнобук прокомментировал обвинения в госизмене

В Киеве задержали экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Его подозревают в государственной измене. Он с 2014 года способствовал стране-агрессору и обеспечивал функционирование судов на временно оккупированной территории Крыма. Известно, что задержанного отвезли в Голосеевский суд столицы.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент Анна Сердюк.

Читайте также: Подозревают в госизмене: в Киеве задержали экс-председателя Апелляционного суда Крыма

Журналистам удалось снять, как сотрудники СБУ привезли в Голосеевский суд экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Он прятал свое лицо под кепкой. Экс-судья заявил, что претензии к нему не признает и считает, что делал все правомерно.

На вопрос, осуждает ли он коллег, которые сейчас остались работать в оккупированном Крыму, Чорнобук дал утвердительный ответ.

Сейчас осуждаю. После 14 апреля был закон Украины, о том, что Украина признала оккупацию. В то время был правовой вакуум. К тому времени было неизвестно, что происходит. Был полностью правовой хаос и беспорядок. И надо было как-то решать дела, которые были,

– отметил экс-председатель Апелляционного суда Крыма Валерий Чорнобук.

Экс-судья уже несколько часов находится в Голосеевском суде, там должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения. Однако оттуда уже вышел его адвокат, которого ему назначило государство. Журналистам удалось с ним пообщаться. Стало известно, что сейчас сразу в деле находятся два адвоката. Одного из них, вроде, наняла мать подозреваемого, а другого – все же предоставило государство.

Сегодня моему подзащитному вручили ходатайство с приложением в 17:30. Соответственно, было заявлено ходатайство о том, чтобы дали время. Суд удовлетворил ходатайство, и новое судебное заседание по решению данного ходатайства о заключении под стражу моего подзащитного будет проведено в понедельник в 9:00,

– заявил адвокат подозреваемого.

Уже во время заседания вызвали в суд полицию и скорую. Для кого именно – не ясно.