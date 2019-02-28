Экс-председателя Обуховского райсовета уволили за чрезмерную зарплату в 58 тысяч грн, – адвокат

Основанием для увольнения с должности председателя Обуховского районного совета Константина Шушакова стала его чрезмерная, по мнению депутатов, зарплата.

Эта сумма составляет почти 58 тысяч гривен, которую он сам себе назначил во время пребывания на посту. Об этом заявил адвокат Шушакова Арсен Луцик во время совместной пресс-конференции в УНИАН, которая состоялась 28 февраля.

"Депутаты Обуховского райсовета уволили господина Шушакова с должности председателя из-за якобы неудовлетворительной работы и заработной платы, которая одному из них показалась слишком большой", – сказал Луцик.

В свою очередь сам уволенный Шушаков отказался назвать журналистам сумму начисленной себе зарплаты, а заявления о 58 тысяч гривен своей зарплаты назвал "сплетней". По его словам, эта информация не соответствует действительности.

"Обвинения, что у меня большая зарплата – это ложь. Но я не буду говорить, какая у меня была зарплата. Не более, чем была у других председателей райсоветов в Киевской области. И эта информация о 56 тысяч, как вы сказали, она не действительна. Это все "сплетня", – ответил Шушаков и посоветовал журналистам посмотреть его декларацию.

Впрочем, согласно последней декларации Константина Шушакова за январь 2019 года, месячная зарплата экс-чиновника составляла 57 723 гривны. Также в декларации указано, что экс-главе Обуховского райсовета принадлежат три больших квартиры в Киеве (83,9 кв.м., 84,97 кв.м. и 106,5 кв.м.), дорогие часы PiagetТ и автомобиль Toyota Camry.

Также во время пресс-конференции выяснилось, что Константин Шушаков ушел на больничный 1 февраля – в тот самый день, когда его уволили. Экс-чиновник говорит, что после ссоры в райсовете у него поднялось давление и поэтому он обратился за больничным.

Отметим, что само увольнение председателя райсовета якобы во время больничного является основной линией защиты адвокатов господина Шушакова и основанием для судебного иска о восстановлении в должности председателя Обуховской районной рады.