12:15
8 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    17°C 5°C
  • среда
    20°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Экс-президент Бразилии Лула да Силва, которого осудили на 12 лет за коррупцию, сдался полиции

36 Читати новину українською
Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва / Фото из открытых источников

Приговоренный к 12 годам тюрьмы, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил сдаться правоохранителям, однако до сих пор убежден, что дело против него политически мотивировано.

Об этом сообщает "Российская служба ВВС".

Читайте также: Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам заключения за злоупотребление властью

В начале апреля Верховный суд Бразилии выдал разрешение на взятие под стражу Лулы да Силвы. Две апелляции экс-президента на решение о его заключении были отклонены.

7 апреля Лула да Силва перед зданием профсоюза металлургов возле Сан-Паулу, где оставался во время борьбы с действующей властью, заявил, что готов подчиниться суду и сесть в тюрьму.

"Я подчинюсь ордеру", – объявил 72-летний осужденный перед толпой сторонников в пригороде Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он создал свой профсоюз и начал политическую карьеру в 80-х.


Преемница да Силвы Дилма Руссефф, которой объявили импичмент, и сам да Силва

Сторонники Лулы да Силвы с таким решением политика не согласились и пытались помешать ему уехать, заблокировав выход из здания и окружив его машину. Однако он все же прорвался к полиции и сдался.

Отметим, что бывший президент Бразилии свою вину не признает и считает, что действующая власть просто боится проиграть ему на октябрьских выборах 2018 года. Потому что, по его мнению, он имеет реальный шанс победить.

В чем обвиняют Лулу да Силву? После антикоррупционного расследования, известного как "Операция "Автомойка", экс-президента Бразилии признали виновным в получении квартиры стоимостью около миллиона долларов в качестве взятки от строительной компании OAS. Само же расследование разоблачило еще нескольких высокопоставленных политиков из разных партий.

Теги: Новости политики арест Бразилия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
сегодня, 12:01 Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
Ольга Черненко 118
Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
сегодня, 10:01 Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
Ірина Лаб'як 1806
Життя іноземця в Україні:
сегодня, 08:40 Життя іноземця в Україні: "люди посміхаються тільки тоді, коли вони дійсно хочуть цього"
Peter Santenello 1167
Майдан був не законним явищем, а військовим табором, який захищався і тримав повноцінну оборону
7 апреля, 22:04 Майдан був не законним явищем, а військовим табором, який захищався і тримав повноцінну оборону
Володимир Шередега 3115
Вся демократія в тріаді влади, або Як би мало бути в Україні
7 апреля, 19:03 Вся демократія в тріаді влади, або Як би мало бути в Україні
Катерина Одарченко 923
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук