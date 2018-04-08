Экс-президент Бразилии Лула да Силва, которого осудили на 12 лет за коррупцию, сдался полиции

Приговоренный к 12 годам тюрьмы, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил сдаться правоохранителям, однако до сих пор убежден, что дело против него политически мотивировано.

Об этом сообщает "Российская служба ВВС".

Читайте также: Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам заключения за злоупотребление властью

В начале апреля Верховный суд Бразилии выдал разрешение на взятие под стражу Лулы да Силвы. Две апелляции экс-президента на решение о его заключении были отклонены.

7 апреля Лула да Силва перед зданием профсоюза металлургов возле Сан-Паулу, где оставался во время борьбы с действующей властью, заявил, что готов подчиниться суду и сесть в тюрьму.

"Я подчинюсь ордеру", – объявил 72-летний осужденный перед толпой сторонников в пригороде Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он создал свой профсоюз и начал политическую карьеру в 80-х.



Преемница да Силвы Дилма Руссефф, которой объявили импичмент, и сам да Силва

Сторонники Лулы да Силвы с таким решением политика не согласились и пытались помешать ему уехать, заблокировав выход из здания и окружив его машину. Однако он все же прорвался к полиции и сдался.

Отметим, что бывший президент Бразилии свою вину не признает и считает, что действующая власть просто боится проиграть ему на октябрьских выборах 2018 года. Потому что, по его мнению, он имеет реальный шанс победить.

В чем обвиняют Лулу да Силву? После антикоррупционного расследования, известного как "Операция "Автомойка", экс-президента Бразилии признали виновным в получении квартиры стоимостью около миллиона долларов в качестве взятки от строительной компании OAS. Само же расследование разоблачило еще нескольких высокопоставленных политиков из разных партий.