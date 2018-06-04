Экс-президент Эстонии назвал регионы, которые может потерять Россия, если нападет на его страну

Российская Федерация не угрожает Эстонии в военном смысле, ведь понимает, что ее агрессия может привести к таким серьезным последствиям, как потеря не только Петербурга, но и других территорий.

Об этом заявил бывший президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес в интервью "Европейской правде".

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Он пояснил, что в НАТО действует норма (статья 5), по которой нападение на одно из государств-членов приравнивается к нападению на все страны одновременно.

Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят,

– подчеркнул Ильвес.

Кроме того, он отметил, что Россия ведет против Эстонии информационную кампанию, а на Западе много людей попадают под влияние российской пропаганды.

"Никуда, конечно, не делась кампания по дискредитации моей страны, которая длится уже 27 лет. И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что вы имеете точно такую проблему со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают", – сказал экс-президент Эстонии.

В то же время Ильвес верит, что Россия изменится настолько, что угрозы с ее стороны исчезнут.

"Я не считаю, что агрессия – это часть генокода русских!", – подчеркнул политик.

Напомним, недавно Эстония провела демаркацию границ с Россией – были установлены последние желтые вехи в разметке зоны пограничного режима между Россией и Эстонией на Чудском, Псковском и Теплом озерах, а также на Нарвском водохранилище.