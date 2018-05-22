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Экс-президент США и его жена будут заниматься производством фильмов для Netflix

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Супруги Барак и Мишель Обама
Супруги Барак и Мишель Обама / Фото из соцсетей

Супруги Барак и Мишель Обама смогут заниматься производством художественных и документальных фильмов, сериалов и программ. Ведь экс-президент Соединенных Штатов Америки с женой подписали многолетнюю сделку на продюсирование фильмов и сериалов с компанией Netflix.

Об этом сообщает DW.

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Как сообщили в Netflix среди прочего Обамы могут заниматься производством художественных и документальных фильмов, сериалов и программ.

Супруги создали собственную продюсерскую контору Higher Ground Productions, которая будет сотрудничать с Netflix.

"Мы стремимся культивировать и направлять талантливые, вдохновенные, творческие голоса, которые будут способны развивать эмпатию и взаимопонимание между народами, и помогут им делиться своими историями с миром", – говорится в заявлении Барака Обамы, которое цитирует информагентство AFP.

Главный менеджер по контенту Netflix Тед Сарандос назвал Барака и Мишель Обаму "одним из самых почитаемых и самых узнаваемых публичных фигур", которые имеют возможность "раскрывать и акцентировать истории людей, влияют на жизнь своих сообществ и борются за изменения мира к лучшему".

Netflix - это международная компания, которая поставляет фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа. Компанию еще называют онлайн-кинотеатром мира. По итогам 2017 года в Украине сервисом пользуются более 100 тысяч абонентов.

Теги: LifeStyle Кино Новости США Барак Обама
Источник: 24 Канал
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