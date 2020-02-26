Экс-президенты Польши призвали помочь украинским заробитчанам: детали

Правительство Польши должно как можно быстрее утвердить долгосрочную миграционную политику, что позволит украинцам нормально работать в этой стране. По их мнению, из-за сложного миграционного законодательства теряют польские работодатели и вообще ухудшается имидж Польши.

Об этом говорится в совместном обращении к правительству Польши, которое обнародовали во вторник экс-президенты Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, сообщает "Укринформ".

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Экс-президенты Польши убеждены, что удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу как место работы, а все чаще – и проживания. По их словам, благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий.

В то же время, с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши – особенно высококвалифицированных специалистов.

К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства,

– признали политики.

Квасьневский и Коморовский призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в Польше.

Сколько украинцев в Польше?

Точное количество украинских заробитчан в Польше не знает никто. Польша называет число от 800 тысяч до 1 миллиона. По другим данным во время сезонных работ количество работников достигает 2 миллионов.

Значительная часть украинцев работает нелегально. В частности, в 2019 году во время проверок в Польше обнаружили 15 тысяч нелегальных работников, из которых 13,3 тысяч – украинцы.

Цифры за 2019 год относительно украинских заробитчан в Польше:

98% этих разрешений на сезонную работу в Польше выдали украинцам

91% разрешений на срок до 6 месяцев выдали украинцам

74% разрешений на работу на срок до 3 лет также получили украинцы.

Украинцы были и остаются основными трудовыми мигрантами в Польше. Однако почти половина украинских заробитчан в Польше планирует поехать в другую страну. Больше всего в Германию, Чехию, США, Великобританию и страны Северной Европы. Интересно, что эти направления являются также популярными среди поляков. Таковы данные исследования "Работник из Украины: между Польшей и Германией".



Зарплаты украинцев в Польше за сферой / Инфографика 24 канала

Отметим, что исследование проводили в 2019 году. Теперь, когда минимальные зарплаты в Польше существенно выросли, то можно ожидать и высших зарплат для украинцев.

77% опрошенных украинцев в 2018 году заявили, что в Польше преимущественно выполняли физическую работу, 16% – работали в сфере услуг, 3% – имели работу, связанную с интеллектуальной деятельностью, и только 1% работали на руководящих должностях. Такие данные со ссылкой на опрос сообщают Факты.