09:49
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС 2020 НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, 25 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС 2020 НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Экс-президенты Польши призвали помочь украинским заробитчанам: детали

      - Читати новину українською
      Украинцам в Польше хотят облегчить условия труда / PAP

      Правительство Польши должно как можно быстрее утвердить долгосрочную миграционную политику, что позволит украинцам нормально работать в этой стране. По их мнению, из-за сложного миграционного законодательства теряют польские работодатели и вообще ухудшается имидж Польши.

      Об этом говорится в совместном обращении к правительству Польши, которое обнародовали во вторник экс-президенты Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, сообщает "Укринформ".

      Знайте больше: Украинцы в Польше: сколько зарабатывают, тратят и где ищут работу

      Экс-президенты Польши убеждены, что удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу как место работы, а все чаще – и проживания. По их словам, благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий.

      В то же время, с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши – особенно высококвалифицированных специалистов.

      К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства,
      – признали политики.

      Квасьневский и Коморовский призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в Польше.

      Сколько украинцев в Польше?

      Точное количество украинских заробитчан в Польше не знает никто. Польша называет число от 800 тысяч до 1 миллиона. По другим данным во время сезонных работ количество работников достигает 2 миллионов.

      Значительная часть украинцев работает нелегально. В частности, в 2019 году во время проверок в Польше обнаружили 15 тысяч нелегальных работников, из которых 13,3 тысяч – украинцы.

      Цифры за 2019 год относительно украинских заробитчан в Польше:
      98% этих разрешений на сезонную работу в Польше выдали украинцам
      91% разрешений на срок до 6 месяцев выдали украинцам
      74% разрешений на работу на срок до 3 лет также получили украинцы.

      Украинцы были и остаются основными трудовыми мигрантами в Польше. Однако почти половина украинских заробитчан в Польше планирует поехать в другую страну. Больше всего в Германию, Чехию, США, Великобританию и страны Северной Европы. Интересно, что эти направления являются также популярными среди поляков. Таковы данные исследования "Работник из Украины: между Польшей и Германией".


      Зарплаты украинцев в Польше за сферой / Инфографика 24 канала

      Отметим, что исследование проводили в 2019 году. Теперь, когда минимальные зарплаты в Польше существенно выросли, то можно ожидать и высших зарплат для украинцев.

      77% опрошенных украинцев в 2018 году заявили, что в Польше преимущественно выполняли физическую работу, 16% – работали в сфере услуг, 3% – имели работу, связанную с интеллектуальной деятельностью, и только 1% работали на руководящих должностях. Такие данные со ссылкой на опрос сообщают Факты.

      Любомир Гузар – моральный авторитет для многих людей: что о нем известно
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Бронислав Коморовский Работа Новости Польши Заробитчане
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Зов Гааги все ближ, или Почему Россия не признает, что сбила MH17 над Донбассом
      СерпомПо
      сегодня , 08:04 Главные новости 25 февраля:оккупанты освободили украинских рыбаков, Чорновол объявили подозрение
      Вероніка Климська
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      25 февраля , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 06:20 Сколько времени нужно, чтобы накопить на собственную квартиру: инфографика
      Яніна Ткачук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук