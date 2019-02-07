Экс-регионал хочет построить 100-метровый небоскреб в историческом центре Киева: фото

В исторической части Киева возле Дворца "Украина" разрешили строительство многоэтажки высотой почти 100 метров.

Соответствующие градостроительные условия и ограничения были утверждены департаментом КГГА еще в июне 2018 года.

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Как пишет издание "Наші гроші", разрешение на строительство получило ООО "Укржилстрой". На улице Большой Васильковской 107-109 в Киеве должен появиться многофункциональный комплекс.

В документах указано, что строительство планируют проводить на двух участках площадью 0,64 и 0,21 гектара.

Больший участок принадлежит "Укржитлобуд" на праве частной собственности, меньший участок фирма арендует у Киева.

Эти участки расположены вплотную к входу станции метро "Дворец "Украина".

В целевом назначении указано, что здесь планируют возвести гостинично-офисный комплекс с объектами обслуживания и гостевым паркингом.



Возле Дворца "Украина" в Киеве разрешили возвести 100-метровое здание

В генплане Киева указано, что на этой территории могут быть возведены только общественные здания или сооружения, а строительство жилья запрещено.

Что известно о здании? Планируемая высота здания – около 100 метров. Однако эта территория входит в центральный исторический ареал Киева, где запрещено строительство зданий выше 27 метров.

В сети появилась визуализация проекта.



Визуализация здания, которое может появиться возле Дворца "Украина" в Киеве/baudata.in.ua

Что известно о застройщике?

Как отмечает издание "Наши деньги", учредителями ООО "Укржитлобуд" с 2018 года есть ряд акционерных обществ, в частности АО "ЗНВКИФ "Генезис" (30%), АО "ЗНВКИФ "Мэдисон" (30%) и ООО "КУА "Система Капитального Инвестирования" (40%).

Фонды "Генезис" и "Мэдисон" находятся в управлении ООО "КУА "Гарантия", владельцем которого с октября 2018 года является экс-нардеп от Партии регионов Вадим Столар.

Кто такой Вадим Столар?Экс-депутат Киевсовета, был народным депутатом Украины VI созыва от Партии регионов. После Революции достоинства в СМИ появлялось упоминание о нем как о "сером кардинале" столицы.



В конце 2018-го журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как Столара тайно возили в Администрацию Президента. В 2017-м журналисты видели, как он вместе с мэром Киева Виталием Кличко и нардепом от группы "Воля народа", застройщиком Максимом Микитасем вместе летали над Киевом.

Директором ООО "Укржитлобуд" является Роман Гладуняк, который во времена мэрства Леонида Черновецкого был руководителем Главного управления контроля за благоустройством КГГА.